快訊／Miusa傳搭上陳零九 吳宗憲訓乾女兒：繼續當普通人就OK啦
36歲男團「五堅情」成員陳零九今（13）日被週刊爆出和吳宗憲乾女兒、小11歲歌手Miusa（妙莎）祕密交往，兩人被目擊一同搭車回男方住處，近18小時後女生才離開。花3年並砸重金栽培新人的憲哥，被《NOWnews今日新聞》求證Miusa緋聞，撂下重話：「沒有事業就在那裡過愛琴海渡假行程，那就繼續當普通人就OK啦！」陳零九則是截稿前沒有回應。
記者楊穎軒、楊慧玲／台北報導
吳宗憲聽聞「四女兒」Miusa疑似曖昧陳零九，劈頭就說：「沒有事業就在那裡過愛琴海渡假行程，那就繼續當普通人就OK啦！想成為巨卡就必須要有某一個程度的犧牲付出。」對乾女兒投資超過千萬元、寄予厚望的他，直言付出的心力和金錢事小，Miusa的個人人生規劃比較重要，「我既然視她為自己的女兒，當然關心她的人生觀...」
而吳宗憲也好奇Miusa和陳零九緋聞的真實性，「我還不確定了！都還沒有通上電話！」他再舉大女兒吳姍儒的例子，開訓Miusa：「妳想成為巨星，妳才只是一個新人，妳應該放棄哪一些東西？Sandy姐姐做到了！那妳呢？」諄諄教誨流露對愛將的用心良苦。
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