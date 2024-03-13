蘇丹紅風暴！防業者回收再闖關 擬修食安法「惡意添加」直接銷毀
蘇丹紅食安危機持續擴大，各界要求中央主管機關補破網，衛福部食藥署長吳秀梅今（13）日主持記者會表示，食藥署持續與環境部研議「高風險名單」，將針對檢出特定物質的產品採取更嚴格的管控措施，也研議修正《食安法》，就檢出「惡意添加」、「不該存在於食品內的物質」的產品，採直接沒入銷毀措施。
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，4批保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署也為此設置專區、對外公開批號資料，檢調也持續追查業者是否有組織犯罪情事。
吳秀梅表示，目前持續與環境部研議、將57項有害物質納入高風險名單，而目前蘇丹色素已明確會列入未來的清單中，待相關名單完備，往後若在邊境檢出任何名單上的物質，第一次就調整邊境查驗比例為100%逐批查驗、第二次檢出即啟動暫停進口措施。
此外，吳秀梅指出，各界擔憂邊境採取「退運或銷毀」措施，業者收回退運產品後，可能更改批號、再度闖關，針對這次的蘇丹紅事件，食藥署已經採取「不論來源地，一率100%逐批查驗措施」，因此不會有改批號、換產地、在闖關的問題。
吳秀梅說，考量邊境檢出違規的產品，有些是因為各國對於農藥規定不同、導致食品有不同類型的殘留，雖在台灣違規、其他地方可能不違規，故無法採取所有違規商品都沒入銷毀的作法，但已研議修法，針對檢出「惡意添加」、「不該存在於食品內的物質」產品，採取直接銷毀措施。