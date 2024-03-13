最新房價漲10熱區！台南占1半　李同榮：1關鍵房價衝破天花板限制

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放大看近5年房價漲幅前十名，包括台南新市、台南善化、台中北屯、台中潭子、高雄橋頭，5年來漲幅都高達68~95%之間，且漲勢都跟科學園區的外溢效應息息相關。李同榮分析，顯然市場所呈現的過去、現在、甚至未來的前景趨勢就是：「高科技引領高收入、高收入帶動高需求、高需求助漲高房價」。
李同榮進一步指出，七都房價正處高檔盤整，市場進入高風險期，房價幾乎到頂，但科學園區外溢效應卻沒有天花板限制，以前竹科工程師在竹科上班在台北置產，現在的竹科工程師就地置產甚至投資，這股外溢效應甚至擴散至寳山、竹南、頭份等地。
他說，這幾年在基期較低的南科，更懂得複製竹科房市發展模式，直接在南科周邊的新市、新化、善化、麻豆大舉購屋，況且南科更延伸至高雄科學園區，帶動S科技走廊成型，也刺激仁德、歸仁、與高雄橋頭、楠梓的房市發展潛力，加上南科將新增ABCD＆O的430公頃擴張計劃已進入區段徵收階段。
李同榮認為，上述這些區域就會因高收入就業人口增加與需求強勁帶動下，助漲房價就會沒有天花板的限制，未來房市的發展趨勢就會如股市一樣，房價漲跌互見、強弱分明。
不過，李同榮也提醒購屋民眾，在房價見漲不漲、見跌不跌、多空拉鋸的混屯市場中，特別觀察高鐵軌道經濟與高科技園區外溢所帶動下，就業人口增加、商圈逐漸成熟的潛力蛋白區值得關注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。