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最新房價漲10熱區！台南占1半　李同榮：1關鍵房價衝破天花板限制

▲最新房價漲幅前10強熱區，台南占一半，尤以新化區漲近3成最多。圖為「紅球計畫」（RedBall Project）將在3月29日登陸台南。（圖／取自RedBall Project ）
▲最新房價漲幅前10強熱區，台南占一半，尤以新化區漲近3成最多。圖為「紅球計畫」（RedBall Project）將在3月29日登陸台南。（圖／取自RedBall Project ）

記者徐銘穗/綜合報導

南部3縣市台南、高雄、屏東透天厝房價飆漲引發討論，在屏東平均要花939萬才能買一棟透天。而根據最新六都加新竹縣市房價漲幅資料顯示，漲幅最多的前10強熱區中，台南市就占了一半，台南上榜5名中，尤以新化區短短1年漲幅就逼近3成最為驚人。房市趨勢專家李同榮解讀，都跟科學園區的外溢效應息息相關，「市場進入高風險期，房價幾乎到頂，但科學園區外溢效應卻沒有天花板限制」。

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吉家網公布「2023房市成屋年報」，分析2023年房價漲幅前三名分別是高雄小港區漲幅23.81%居冠、新竹市漲幅22.3%居次、台南新化區漲幅20.97%第三、台南永康區漲幅20.95第四、台南麻豆區漲幅20.85%第五。特別的是，台南有5區入榜，占一半。

▲七都行政區2023年Q4對比2022年Q4漲幅最大排行前10名。（圖／吉家網提供）
▲七都行政區2023年Q4對比2022年Q4漲幅最大排行前10名。（圖／吉家網提供）
放大看近5年房價漲幅前十名，包括台南新市、台南善化、台中北屯、台中潭子、高雄橋頭，5年來漲幅都高達68~95%之間，且漲勢都跟科學園區的外溢效應息息相關。李同榮分析，顯然市場所呈現的過去、現在、甚至未來的前景趨勢就是：「高科技引領高收入、高收入帶動高需求、高需求助漲高房價」。

▲七都行政區2023年Q4對比2019年Q4漲幅最大排行前10名。（圖／吉家網提供）
▲七都行政區2023年Q4對比2019年Q4漲幅最大排行前10名。（圖／吉家網提供）
李同榮進一步指出，七都房價正處高檔盤整，市場進入高風險期，房價幾乎到頂，但科學園區外溢效應卻沒有天花板限制，以前竹科工程師在竹科上班在台北置產，現在的竹科工程師就地置產甚至投資，這股外溢效應甚至擴散至寳山、竹南、頭份等地。

他說，這幾年在基期較低的南科，更懂得複製竹科房市發展模式，直接在南科周邊的新市、新化、善化、麻豆大舉購屋，況且南科更延伸至高雄科學園區，帶動S科技走廊成型，也刺激仁德、歸仁、與高雄橋頭、楠梓的房市發展潛力，加上南科將新增ABCD＆O的430公頃擴張計劃已進入區段徵收階段。

李同榮認為，上述這些區域就會因高收入就業人口增加與需求強勁帶動下，助漲房價就會沒有天花板的限制，未來房市的發展趨勢就會如股市一樣，房價漲跌互見、強弱分明。

不過，李同榮也提醒購屋民眾，在房價見漲不漲、見跌不跌、多空拉鋸的混屯市場中，特別觀察高鐵軌道經濟與高科技園區外溢所帶動下，就業人口增加、商圈逐漸成熟的潛力蛋白區值得關注

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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