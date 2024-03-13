中職／中信兄弟、味全龍票價差很大？大巨蛋開幕戰各區間座位比較

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在內野區B1部分，中信兄弟大致上能夠分為三種，依序是熱區、本壘後以及非熱區，相對應味全龍的座位分區則分別是本壘後熱區、內野熱區還有非熱區（應援區、一般區）。
可以發現兩隊在三個區間的票價相近，都是1,880元、1,680元還有1,480元，但味全龍在內野的一般區有更低價格的1,080元票價，而中信兄弟相應的「爪爪來席」則和「黃潮來襲」一樣都是1,480元。兩方在二樓座位顯現些許價差，中信兄弟在內野二樓分為猛瑪A、猛瑪B分別售價980元、880元，而味全龍則統一為內野一般區售價680元。
在贈品的部分，兄弟內野二樓座位就有「應援方巾」，而二樓座位則是會收到「紀念球衣」、「猛象提袋」以及「應援方巾」；味全龍的內野觀眾可以拿到「開幕紀念毛巾」、「紀念觀賽證書」，而位在B1的觀眾可以再額外拿到「龍眾一心法披」。
外野區座位和中信兄弟VIP尊爵席
中信兄弟外野座位售價680元，而味全龍則為500元，也有些許差距。贈品部分，味全龍入場球迷可以拿到開幕賽紀念觀賽證書，而中信兄弟則不會有其餘贈品。
值得一提的是，中信兄弟也在貴賓席保留區特別保留出限量200席的「VIP尊爵席」，售價3580元，創下中職門票歷史紀錄。中職例行賽門票紀錄原為1880元，由今年味全龍所創下，季後賽是2021、2022年樂天桃猿所訂下的1980元最高，中信兄弟這次定價一次打破兩項紀錄。
綜上整理可以發現，兩隊在大巨蛋比賽的票價上算是接近，尤其在中間價位上並沒有太明確的分野，但在相對低價的座位上票價有所差異，還有「VIP尊爵席」的部分也是較大的不同之處。
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