辜仲諒、周杰倫傳砸600億買台北大巨蛋 遠雄回應認：很多人來問
週刊報導辜仲諒有意砸600億元買台北大巨蛋，周杰倫也是辜仲諒的「買蛋股東」之一。對此，台北大巨蛋BOT案履約廠商遠雄集團回應了，坦承「的確有很多人關心，不只他（辜仲諒）而已」，但強調遠雄目前沒有轉讓規劃，未來還是會朝自給自營，把大巨蛋經營好，提供市民與球迷最好的服務。
記者黃韻文、徐銘穗/綜合報導
今（13）上午10時許，遠雄集團副總經理楊舜欽在遠雄集團基隆路總部，公開回應辜仲諒有意買台北大巨蛋一事。楊舜欽表示，BOT契約中對股權轉讓有其規定，不管巨蛋公司或遠雄集團做任何的決定，大前提都要符合相關規範。
楊舜欽坦承，大巨蛋營運之後，的確有很多團體、企業來接觸，但「我們目前沒有這樣（股權轉讓）的規劃」，因此報導中指組成的結構或是價金都是臆測。他強調，「我們目前是BOT的履約廠商，就按照契約裡面把大巨蛋經營好，提供市民與球迷最好的服務。」
想買台北大巨蛋容易嗎？楊舜欽說明，BOT案可以進行「股權轉讓」，即原先的事業體沒動，只有法人進行股權轉讓，「會用18塊、20塊去乘（股份數額）計算，而非以價金計算」。他坦言，想買台北大巨蛋要把風險算進去，履約爭議也要蓋括承受，雖沒明文規範要告知台北市政府，但雙方是合作關係，也不可能不知會，「很複雜，沒那麼容易」。