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天氣預報／冷氣團明天說掰！氣象署曝下波變天時間　雨彈狂掃3地

▲大陸冷氣團影響還沒結束，明天清晨氣溫仍偏低，下波變天轉雨時間落在下週一。（圖／NOWnews資料照）
▲大陸冷氣團影響還沒結束，明天清晨氣溫仍偏低，下波變天轉雨時間落在下週一。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

今（13）日白天，各地雖然陽光露臉，不過大陸冷氣團影響還沒結束，明（14）日清晨，將再有一波低溫，北台灣局部地區下探至攝氏10度左右，中央氣象署預報中心課長林秉煜指出，明日白天回溫後，一直到週末都是較舒適的天氣，下週一（3/18）鋒面通過，各地才會開始變天，後續則有下波冷空氣抵達。

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林秉煜說明，今天清晨，苗栗縣頭屋鄉因「輻射冷卻」，出現攝氏5.5度的最低溫，明天清晨不會這麼冷，但氣溫仍偏低，各地只有攝氏14度，北台灣則要留意局部攝氏10度左右的氣溫；明日白天至週六（3/16），北台灣和宜蘭高溫攝氏23至24度，中部攝氏24至28度，南部攝氏28至29度，花東攝氏22至26度。

▲明天白天冷氣團減弱，各地氣溫回升到週末，下週冷空氣才會導致降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲明天白天冷氣團減弱，各地氣溫回升到週末，下週冷空氣才會導致降溫。（圖／中央氣象署提供）
林秉煜指出，明天有華南雲系向東移，因此各地雲量增加，西半部山區因中層雲系影響，會有零星降雨，其餘地區多雲到晴，週五（3/15）北部有零星降雨，週六東南部有零星雨勢，各地山區有午後陣雨發生機會。

林秉煜指出提醒，預計下波鋒面將會在下週一抵達並通過台灣，屆時將與主要落在北部和東半部，中南部山區也有局部降雨機會。而在鋒面過後，冷空氣緊接著南下，下週二、下週三（3/19、3/20）北台灣溫度明顯下降，中南部早晚較涼，詳細氣溫狀況氣象數持續觀察。

▲本週後續天氣狀況還算不錯，下波變天時間落在下週一，鋒面通過導致北台灣、東半部出現明顯雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲本週後續天氣狀況還算不錯，下波變天時間落在下週一，鋒面通過導致北台灣、東半部出現明顯雨勢。（圖／中央氣象署提供）

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