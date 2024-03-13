破募集基金、ETF紀錄！「巨嬰」00940超過千億元在望：已達977億

瓦城泰統今年拚展逾20店！Q2、Q3再推新品牌　明年進軍美國

▲瓦城泰統集團採多品牌策略提供既有客群更多用餐選擇，同時成功開拓市場。（圖／瓦城泰統提供）
▲瓦城泰統集團採多品牌策略提供既有客群更多用餐選擇，同時成功開拓市場。（圖／瓦城泰統提供）

記者許若茵／台北報導

瓦城泰統去（2023）年表現亮眼，營收創下歷史新高。瓦城泰統董事長徐承義今（13）日告訴媒體，今（2024）年全品牌目標要力拚展店20至25間，且將於第二季、第三季接連推出2個新品牌，明（2025）年將於美國開出2家新店。　

我是廣告 請繼續往下閱讀
瓦城泰統集團2023年繳出歷史營收新高的亮眼成績單，合併營收年成長26.10%達新台幣57.23億元、營業毛利29.90億元、營業利益5.59億元、歸屬母公司稅後淨利4.40億元，四大財務指標皆寫掛牌後新高，毛利率及營業利益率分別為52.23%及9.77%，每股盈餘12.37元。經董事會決議發放現金股利10元，股票股利1元，合計發放股利11元，配發率88.92%。

徐承義今表示，持續朝「30500計畫」目標邁進，也就是2030年在全球達到30品牌、500家店，因此今年計畫展店20至25家新店，展店主力包括全台中式連鎖餐飲龍頭「時時香」及「1010湘」雙品牌，以及全台最大泰式連鎖第一品牌「瓦城」，至於樂子the Diner由於是早午餐型態，與百貨開門營業時間有落差，有部分需要調整，今年預計再展1店，還有預計於第二季及第三季分別亮相的2個全新餐飲品牌，期望在2024年以多品牌展店策略替集團創造亮眼佳績。

徐承義提到，集團花了很多時間布局南加州洛杉磯市場，美國首店瓦城預計2025年開幕，保守估計，美國2025年會拓展2家門店，另外全球研發中心目前已陸續進駐最先進的設備，預計將於今年第四季啟用，其中「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」及「物流中心」共五大功能將為集團創造龐大效益。 

瓦城泰統集團瞄準百貨商機，將全新品牌BO BO安排進駐宏匯廣場六樓，首店空間達55坪，共設有78個座位，並研發出12道獨創泰式炒河粉，以跳色裝潢營造出充滿熱情與活力的用餐氛圍搶攻年輕客群，單日平均翻桌率高達6次，徐承義表示，對於BO BO擴大發展抱持樂觀態度，目前正在積極評估各縣市商圈，致力讓全台顧客都能體驗「全球最多樣、最好吃的泰式炒河粉」的繽紛美味，同時也歡迎各大百貨商場提供合作方案，將優先考慮拓點順序。

只有明天賣！台鐵推「秩父草鞋豬排便當」　慶締結西武9周年

瓦城泰統去年獲利創新高！配發股利11元　今年可望續佳績

春節行情旺！王品2月營收20.3億元　3月淡季推活動搶市

築間1、2月營收破10億元！9品牌全台展店174家　H2插旗大阪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞