瓦城泰統今年拚展逾20店！Q2、Q3再推新品牌　明年進軍美國

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徐承義今表示，持續朝「30500計畫」目標邁進，也就是2030年在全球達到30品牌、500家店，因此今年計畫展店20至25家新店，展店主力包括全台中式連鎖餐飲龍頭「時時香」及「1010湘」雙品牌，以及全台最大泰式連鎖第一品牌「瓦城」，至於樂子the Diner由於是早午餐型態，與百貨開門營業時間有落差，有部分需要調整，今年預計再展1店，還有預計於第二季及第三季分別亮相的2個全新餐飲品牌，期望在2024年以多品牌展店策略替集團創造亮眼佳績。
徐承義提到，集團花了很多時間布局南加州洛杉磯市場，美國首店瓦城預計2025年開幕，保守估計，美國2025年會拓展2家門店，另外全球研發中心目前已陸續進駐最先進的設備，預計將於今年第四季啟用，其中「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」及「物流中心」共五大功能將為集團創造龐大效益。
瓦城泰統集團瞄準百貨商機，將全新品牌BO BO安排進駐宏匯廣場六樓，首店空間達55坪，共設有78個座位，並研發出12道獨創泰式炒河粉，以跳色裝潢營造出充滿熱情與活力的用餐氛圍搶攻年輕客群，單日平均翻桌率高達6次，徐承義表示，對於BO BO擴大發展抱持樂觀態度，目前正在積極評估各縣市商圈，致力讓全台顧客都能體驗「全球最多樣、最好吃的泰式炒河粉」的繽紛美味，同時也歡迎各大百貨商場提供合作方案，將優先考慮拓點順序。