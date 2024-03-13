房市／鼓勵跨界人才發揮　信義房屋MA領銜完成AI計畫

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在經過比較之後，宋建學發現，信義房屋的MA計畫除了不限制只有地產背景能報名外，進入後的培訓也並非只是到各部門蜻蜓點水，而是紮實的學習產業知識，並可實地發起、執行專案，符合兼具深度與廣度的職涯發展，因此毅然決然加入信義房屋MA計畫，入職後宋建學歷經輪調業務單位、轉型辦公室與數據應用發展部。
宋建學於業務單位期間，在信義房屋紮實的培訓及主管與師父帶領下，即便當時對不動產領域相當陌生，也能快速掌握房地產的法規與實務，更獲得所在業務區業績TOP1的殊榮。
累積業務實戰經驗後，更有助於他第二階段輪調至「轉型辦公室」的歷練，實際參與公司經營狀況分析、提出解方；在數據應用發展部論調期間，宋建學以非工程、技術背景，卻直接規劃、主責信義內部生成式AI產品（SinyiGPT），擔任該專案的負責人，進行跨部門合作，一手推動SinyiGPT成功上架。
在宋建學輪調數據應用發展部時，該部擔任教練（coach）的執行經理張玄江表示，信義房屋近年致力於數位轉型，對房地產科技（Proptech） 推動不遺餘力，也一直走在產業的前端，推出如DiNDON智能賞屋等產品，引起產業跟隨。透過新科技的引進，對外希望幫助客戶打造更好的買賣屋體驗，對內也盼新科技能協助同仁事半功倍，SinyiGPT便是AI時代下的一個內部主力產品。
張玄江進一步表示，SinyiGPT專案除了考驗技術之外，更多的是跨單位的溝通與規劃層面的挑戰，是極具難度的專案。張玄江也提到，在一般企業中，此類主責多以開發單位為主，唯有秉持多元發展培訓人才的信義房屋MA計畫，讓宋建學有機會以MA身分實地接觸並執行大型專案，挑戰自我並且累積實力，而他也不負眾望的順利推動此專案。
宋建學表示，在輪調期間能夠實地接觸產業數位科技的開發與應用，絕對是MA培訓期間最難能可貴的經驗。他以過來人經驗鼓勵新鮮人，信義房屋MA沒有發展路徑限制，即使非相關背景也能以不同身分發起、執行相關專案，除了優渥的待遇之外，絕對是快速成長、累積職涯實戰經驗的工作。
信義房屋MA計畫邁入第三屆，持續招募國內外優秀人才加入，凡國內外不限科系大學、研究所的應屆畢業生，或是工作經驗2年內的社會新鮮人皆可報名。信義房屋祭出保障月薪7萬元、年薪120萬元的薪資條件，且有機會依培訓輪調期間專案表現，最高年薪可達150萬元，更有機會在輪調期間赴海外如日本、馬來西亞加以歷練；培訓期滿後，則會依MA個人意願與當時集團內部職缺內容，媒合適合的工作，短期以專案管理人才為目標，中長期則能夠挑戰主管職。