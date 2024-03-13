房市／信義房屋社區一家助社會共榮　獲人文企業獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
評審表示，信義房屋自2004年實施社區一家計畫，工作項目多元，已有非常好的成果，近年更結合商業模式，另以地方創生助力社會共榮，覆蓋率遍及台灣，且支持各年齡層、團體、個人，為社區發揮創意及能量。
信義房屋表示，歷年來的提案類型包含地方文史保存、新住民融入、空間改造、教育、人文關懷、生態保育等，包括支持台北市的逆風劇團以戲劇引導社會邊緣少年重歸社會並找到自信，台中台灣微笑樂團創辦人林恬安與儲見智更曾與已故台灣國寶級大師楊秀卿，出版《唸啥咪歌》專輯，致力唸歌文化薪傳，專輯獲得2016年德國紅點設計「best of the best」的大獎，當時楊秀卿更曾以80歲高齡在德國的頒獎典禮舞台上演出，讓台灣傳統文化驚艷全球。
此外，社區一家計畫也支持南郭國小學童活化社區內老舊宿舍群，不僅成功現地保留歷史資產，也獲得當地政府及鄰近居民的支持，透過孩子們的觀察與想像，帶動起周邊社區及專業社群的共同參與，進而提供政府相關單位對於未來全區規劃的想像方針，轉換為地方學共創繪本以及宿舍群歷史記憶展覽。
信義房屋表示，社區一家計畫自第一年推動開始，就打破傳統以社區或團體的提案模式，鼓勵個人也可以參與社區營造，直覺的喚起「個人」主動參與公眾事務的意願，也讓個人提案件數從原先的6%增加至26%，成長率逾四倍，並不限提案主題，讓地方依社區實際需求提案，且充分信任社區，獲獎即提撥七成獎金給予提案者執行計畫，亦無繁複核銷流程，許多新住民、小學生、銀髮族都來提案，人人都能為家鄉盡一份心力。