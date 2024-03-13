內湖「最貴辦公室」是這間！總價53.5億　可買14間兒福聯盟辦公室

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年市中心許多商辦大樓都更中，而內湖商廠辦選擇多，屋齡輕，且空間夠大，由於2022年不乏大坪數或整棟商辦銷售，包括中壽83.5億買下精英電腦大樓，成為該年內湖最貴商辦交易，而領航家投資興業公司也砸30.68億元買下長虹豐匯科技大樓（現更名為「領航家國際廣場」）。
而2023年交易億級商廠辦趨向中型化，總銷雖然減少，但筆數增加，平均交易坪數540坪左右，仍符合中大型規模的企業辦公需求，尤其科技產業聚集，更吸引上下游或新創事業進駐。
去年最高總價的商廠辦交易，則為祟越科技花53.5億，買下洲子街九層樓高的中國開發商辦開發案，建坪6775坪，成為去年純商廠辦交易當中總價和坪數最高的交易，足見內科仍為近年中大型企業總部的熱區。
第一建經研究中心副理張菱育指出，內科的辦公聚落已趨成熟、機能完整，且擁有建設利多等優勢，一直以來都是投資方的關注重點區域，不過現在投資範圍，已從近捷運文湖線的西湖段、文德段，擴大到舊宗段、潭美段、安康段等區段。
尤其去年還有台塑總部因進行都更，從敦北商圈大規模搬遷至內湖南京東路六段，讓內湖商用不動產再度受到關注，因此若有屋齡新穎的商辦或廠辦，更受到投資方的青睞，或吸引想要擴大廠區的業者自用，甚至有些企業會買下預售商廠辦案，為後續發展提早布局。