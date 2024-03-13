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內湖「最貴辦公室」是這間！總價53.5億　可買14間兒福聯盟辦公室

▲中國開發內湖科技園區洲子街商辦案。（圖／台灣房屋提供）
▲中國開發內湖科技園區洲子街商辦案。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

兒福聯盟3.7億元的內湖辦公室，再因兒虐案成話題，專家估算從2019年購入至今，房價至少漲25%！事實上，台北內湖廠辦近期交易穩健，房仲業者統計，去（2023）年內湖億元以上商辦及廠辦交易有29比，總銷超過110億元，當中「最貴辦公室」是崇越科技花53.5億元，買下洲子街9層樓高的中國開發商辦開發案，建坪6775坪，為去年純商廠辦交易當中總價和坪數最高的交易。

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台灣房屋集團趨勢中心統計，近兩年內湖億元以上商辦及廠辦交易，交易最熱門的商辦包括新完工的安康段「興富發T1」，共有8筆交易；而位在舊宗段的「聯虹識野科技大樓」，屋齡僅2年，共交易4筆、最新揭露去年11月交易低樓層廠辦，總價約2.01億元、單價56.6萬元，共391.21坪，由控股公司進駐。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年市中心許多商辦大樓都更中，而內湖商廠辦選擇多，屋齡輕，且空間夠大，由於2022年不乏大坪數或整棟商辦銷售，包括中壽83.5億買下精英電腦大樓，成為該年內湖最貴商辦交易，而領航家投資興業公司也砸30.68億元買下長虹豐匯科技大樓（現更名為「領航家國際廣場」）。

而2023年交易億級商廠辦趨向中型化，總銷雖然減少，但筆數增加，平均交易坪數540坪左右，仍符合中大型規模的企業辦公需求，尤其科技產業聚集，更吸引上下游或新創事業進駐。

▲近兩年內湖區億元商廠辦交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
▲近兩年內湖區億元商廠辦交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
去年最高總價的商廠辦交易，則為祟越科技花53.5億，買下洲子街九層樓高的中國開發商辦開發案，建坪6775坪，成為去年純商廠辦交易當中總價和坪數最高的交易，足見內科仍為近年中大型企業總部的熱區。

第一建經研究中心副理張菱育指出，內科的辦公聚落已趨成熟、機能完整，且擁有建設利多等優勢，一直以來都是投資方的關注重點區域，不過現在投資範圍，已從近捷運文湖線的西湖段、文德段，擴大到舊宗段、潭美段、安康段等區段。

尤其去年還有台塑總部因進行都更，從敦北商圈大規模搬遷至內湖南京東路六段，讓內湖商用不動產再度受到關注，因此若有屋齡新穎的商辦或廠辦，更受到投資方的青睞，或吸引想要擴大廠區的業者自用，甚至有些企業會買下預售商廠辦案，為後續發展提早布局。

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