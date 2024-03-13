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NBA強權卡位戰／Kawhi傷退戰局丕變　罕見！快艇領先22分變輸22分

▲灰狼主將Anthony Edwards攻下37分，灰狼上演大逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼主將Anthony Edwards攻下37分，灰狼上演大逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA西區強權灰狼和快艇上演頂尖對決，第三節成為勝負分水嶺；灰狼主將Anthony Edwards攻下37分，Nickeil Alexander-Walker斬獲本季新高28分，聯手率隊118：110逆轉快艇，戰績45勝21敗，排名西區第3。

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西區前4名競爭白熱化，雷霆今(13)日爆冷不敵溜馬，灰狼擊退快艇，目前雷霆、金塊皆以45勝20敗，並列西區第1，灰狼追到只剩0.5場勝差。快艇41勝23敗，與龍頭勝差被拉開到3.5場，排名第4。

快艇主力Kawhi Leonard打滿第一節，卻因背部痙攣提前離場，也讓戰局翻轉，原本領先達22分的快艇，快速崩盤，尤其第三節只拿15分，灰狼趁勢猛攻，反而逆轉領先達22分。

▲快艇主力Kawhi Leonard打滿第一節，卻因背部痙攣提前離場。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇主力Kawhi Leonard打滿第一節，卻因背部痙攣提前離場。（圖／美聯社／達志影像）
灰狼Mike Conley攻下23分，包括5記三分球，他們在Leonard離場後大逆轉。不過灰狼也出現壞消息，Rudy Gobert在比賽後段離場，據悉是因胸部受傷，留下8分、11籃板。

一度盤踞在西區第一的灰狼，近期出現傷兵朝，主力Karl-Anthony Towns因膝蓋傷勢，例行賽報銷，而Gobert前一場因右腿筋傷勢缺席，今歸隊又出現新的傷勢。傷兵問題成為狼軍衝擊西區第一最大的隱憂。

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