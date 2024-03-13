不是大安區！台北「這條路」均價超過150萬最貴　全靠這豪宅撐高

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永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，市民大道四段在2023年的11件交易量中，豪宅「潤泰敦峰」就佔了7件，平均成交總價高達逾1.8億元，而單價則約介於170萬元至215萬元，拉升整體路段的房價。市民大道四段毗鄰大安區，沿路更有微風廣場、松山文創園區等去處，囊括了食衣住行育樂等生活機能。
信義路二段列大安、中正區最昂貴路段
居次的信義路二段位於大安區、中正區的交界。陳金萍指出，該路段擁有「信義御邸」、「典菁品」等指標案，成交單價落在120萬至180萬元之間。且信義路二段上有捷運東門站，鄰近東門市場，生活機能十分便利，又接近金華國小、新生國小等學區，與大安森林公園也僅有一路段之隔，成為最炙手可熱的路段。
最後一個百萬路段，是位於信義區的松勤街。陳金萍分析，松勤街地處信義計畫區內，擁有龐大的商業機能、便捷的交通，以及完善的學區，且該區域高檔住宅林立，可謂是信義區最精華的地段，吸引著高資產族群蜂湧入住。若要論起指標案，陳金萍表示，「新世界(松勤玖號)」佔了該路段近四成交易量，近一年平均成交單價達131.5萬元。
萬華區漢中街、文山區育英街6字頭上榜
至於台北市中房價相對較低的萬華區和文山區，其最貴的路段都還保有6字頭房價。陳金萍分析，萬華區因開發較早，市容、道路規劃較為老舊，使得整體房價處於北市末端班。不過，漢中街就位於西門町商圈內，距離捷運西門站僅需步行5分鐘，生活機能方便，近一年均價來到69.7萬元。
文山區以文教區聞名，是不少軍公教族群購屋首選區域，商業活動以捷運周邊、生活圈發展為主，居住人口也相對穩定。至於文山區單價最高的育英街，陳金萍分析，育英街地理位置佳，緊鄰景美醫院、水岸公園，交通方面則擁有捷運景美站，環境靜謐的同時享有便利的生活機能，周邊亦設有學區，一直是文山區中相當搶手的路段。
最後，陳金萍表示，交通、生活機能以及學區等，都是影響房價的關鍵因素，最昂貴的路段通常位於行政區的精華地段，且多有高總價產品入駐，拉升整體房價。不過，隨著各個行政區發展不同，路段間也出現價差，消費者不妨考慮自身需求與可負擔金額，挑選適合的路段，找到理想中的住宅。