大巨蛋好搶手！3理由助漲房價　「竹北巨蛋」房價5年漲破80%最多

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巨蛋對房市的三大利多 竹北巨蛋房價5年漲破80%最多
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，巨蛋場館的容留人數多，活動規模大，常讓人對周遭的居住安寧，以及散場時的交通產生疑慮，但巨蛋也具有三大利多，帶動房價向上發展。
第一，「公建題材多」，作為大型活動場館，周邊會闢建聯外道路、大眾接駁等交通配套以利疏散，且巨蛋場館多半採綜合體育園區規劃，鄰近規劃運動中心、田徑場等設施，大幅提升休閒機能，頗吸引家庭型的購屋族群。
第二，「展演商機多」，巨蛋多半結合體育場館，和大型展會場地，吸納豐沛的展演商機，也帶動周邊商圈發展。
第三，「企業投資多」，巨蛋挾帶的展演商機，有利吸引企業投資，竹北巨蛋就曾有企業買下冠名權，部分巨蛋園區規劃時，就融入商場開發招商引資，帶旺內需商機。
台灣房屋近期根據實價登錄資料，統計全台六大巨蛋近5年周邊房價漲幅，不但房價全都漲了，尤以「竹北巨蛋」2023年平均成交均價達41.6萬元，較2018年的23萬元成長約8成，漲幅高居第一；近期頻頻舉辦大咖演唱會的高雄巨蛋漲41.7%居次，全台第一座巨蛋場館的桃園巨蛋，亦以近3成漲幅位居第三。
竹北巨蛋近年價漲8成！台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞表示，是因該場館就在當前竹北發展最熱絡「縣二重劃區」，西臨國道1號竹北交流道，東接高鐵特區，可說是竹北的市中心，且近年接連開設了遠百、享平方等百貨商場，成為竹北娛樂消費的核心，隨著商圈發展日盛，房價也不斷走高，近5年均價一路從2字頭漲破4字頭，預售新案更可見6字頭價碼，漲幅相當可觀。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台北大巨蛋近5年周邊房價漲幅15%，在6大巨蛋中不算亮眼，主要是大巨蛋曾經歷停工，使利多蒙上不確定性，如今建設已成真，未來還有遠東百貨開幕的前景可期，房價走勢也可望有更豐富的想像空間。