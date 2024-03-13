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水煮蛋殼太難剝超煩！內行起鍋「多1步驟」秒脫落：賣蛋老闆教的

▲水煮蛋烹飪方法簡單，不少人都會自己在家動手做，但許多人在剝蛋殼的時候遇到困難。（圖/廚藝公社）
▲水煮蛋烹飪方法簡單，不少人都會自己在家動手做，但許多人在剝蛋殼的時候遇到困難。（圖/廚藝公社）

記者張嘉哲/綜合報導

水煮蛋烹飪過程非常簡單，不少減肥族、健身的人都會自己動手做，但是這看似簡單的料理，在「剝殼」的時候卻是許多人的夢魘，不少人都會剝到亂七八糟，導致煮好的水煮蛋東缺一塊、西破一個洞，整顆剝完也沒有幾個地方可以吃。對此，就有網友討論「想問一下為什麼蛋殼總是會跟蛋白黏在一起很難剝啊？」貼文引起討論，不少人也分享自己的煮水煮蛋、讓蛋殼快速脫落的好方法！

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一名網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「我煮出來的水煮蛋，為什麼蛋殼跟蛋白總是會黏在一起？真的很難剝！我是用電鍋蒸煮14分鐘後，直接放進冷水冷卻，進冰箱冷藏存放，之前一直覺得是因為太新鮮，但看氣室又很大，如果很新鮮的話，氣室應該很小才對，想問大家都怎麼樣煮水煮蛋呢？」

▲不少人開心煮完水煮蛋之後，剝殼卻遇到極大的困難，導致漂亮的水煮蛋東缺一塊，西破一個洞，讓人傷腦筋。（圖/家常菜）
▲不少人開心煮完水煮蛋之後，剝殼卻遇到極大的困難，導致漂亮的水煮蛋東缺一塊，西破一個洞，讓人傷腦筋。（圖/家常菜）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「殼與蛋白之間還有一層膜，煮好放冰水後要敲破蛋殼讓水份滲入蛋殼內」、「蛋殼氣室那邊打一個小洞再煮比較好剝哦！」、「基本上在蛋殼的氣室打一個小洞，煮出來泡過冷水之後就會很好剝了喔」、「使用常溫蛋煮水煮蛋！煮完起鍋立刻泡冷水就好剝了喔！賣蛋攤販老闆教的」、「可以使用常溫蛋哦！好剝程度差超多的」、「起鍋直接泡冷水就沒問題了，真的很有效」。

水煮蛋用電鍋蒸太久「裂開、蛋黃太乾」！實測煮法大公開

如果查詢水煮蛋的話會發現煮法有百百種，有些人使用懶人電鍋法蒸煮雞蛋，但《NOWnews》記者實測之後發現，電鍋煮雞蛋雖然很方便，但因為難以掌控熟度，導致蛋黃經常太熟變得非常的乾，而有些蛋則會因為蒸煮太久直接裂開，讓水煮蛋變得不美觀。

▲把沾濕的餐巾紙和雞蛋放進電鍋，待開關跳起後再燜煮2、3分鐘即可，不過熟度較不易拿捏。（圖／取自Dcard）
▲有不少人喜歡用電鍋去蒸煮雞蛋，雖然很方便，不過熟度較不易拿捏，經常蛋黃都太熟變很乾。（圖／取自Dcard）
由於記者日常就有在煮水煮蛋，研究出一套目前覺得最完美的水煮蛋煮法，提供給有蛋殼經常很難剝遭遇的民眾參考，首先是「使用常溫蛋」，不需要再氣室打孔，也不需要在烹煮過程當中加入鹽巴以及醋，只要把雞蛋丟入滾水中，「我個人因為不喜歡太乾的蛋黃，因此標準時間煮6分半鐘+蓋鍋蓋燜煮1分鐘，接下來立刻起鍋放到冷水裡面冷卻，靜置10分鐘後取出」。

剝蛋的秘訣非常簡單，先將水煮蛋整顆蛋敲打出裂縫，接著在桌上滾一滾（力道適中），輕輕剝開一角的蛋殼之後，整個蛋殼就會瞬間脫落，剝一顆水煮蛋還不用到10秒鐘，非常方便又簡單。如果下回你仍然遇到「水煮蛋剝殼煩死人的情況」，不妨可以試看看這個方法哦！

▲記者實測泡冷水的水煮蛋煮法，成功獲得五顆完美的水煮蛋，蛋黃熟度也適中好吃、蛋殼也非常的好剝哦！（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實測泡冷水的水煮蛋煮法，成功獲得五顆完美的水煮蛋，蛋黃熟度也適中好吃、蛋殼也非常的好剝哦！（圖/記者張嘉哲攝）

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