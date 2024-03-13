水煮蛋殼太難剝超煩！內行起鍋「多1步驟」秒脫落：賣蛋老闆教的

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「殼與蛋白之間還有一層膜，煮好放冰水後要敲破蛋殼讓水份滲入蛋殼內」、「蛋殼氣室那邊打一個小洞再煮比較好剝哦！」、「基本上在蛋殼的氣室打一個小洞，煮出來泡過冷水之後就會很好剝了喔」、「使用常溫蛋煮水煮蛋！煮完起鍋立刻泡冷水就好剝了喔！賣蛋攤販老闆教的」、「可以使用常溫蛋哦！好剝程度差超多的」、「起鍋直接泡冷水就沒問題了，真的很有效」。
水煮蛋用電鍋蒸太久「裂開、蛋黃太乾」！實測煮法大公開
如果查詢水煮蛋的話會發現煮法有百百種，有些人使用懶人電鍋法蒸煮雞蛋，但《NOWnews》記者實測之後發現，電鍋煮雞蛋雖然很方便，但因為難以掌控熟度，導致蛋黃經常太熟變得非常的乾，而有些蛋則會因為蒸煮太久直接裂開，讓水煮蛋變得不美觀。
由於記者日常就有在煮水煮蛋，研究出一套目前覺得最完美的水煮蛋煮法，提供給有蛋殼經常很難剝遭遇的民眾參考，首先是「使用常溫蛋」，不需要再氣室打孔，也不需要在烹煮過程當中加入鹽巴以及醋，只要把雞蛋丟入滾水中，「我個人因為不喜歡太乾的蛋黃，因此標準時間煮6分半鐘+蓋鍋蓋燜煮1分鐘，接下來立刻起鍋放到冷水裡面冷卻，靜置10分鐘後取出」。
剝蛋的秘訣非常簡單，先將水煮蛋整顆蛋敲打出裂縫，接著在桌上滾一滾（力道適中），輕輕剝開一角的蛋殼之後，整個蛋殼就會瞬間脫落，剝一顆水煮蛋還不用到10秒鐘，非常方便又簡單。如果下回你仍然遇到「水煮蛋剝殼煩死人的情況」，不妨可以試看看這個方法哦！