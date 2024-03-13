天氣預報／明起回暖「放晴3天」！下週一鋒面掃台　降雨熱區曝光

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林秉煜指出，明天清晨因冷氣團最後餘威和「輻射冷卻」影響，各地氣溫落在攝氏14至16度，北台灣包括苗栗、新竹、基隆、宜蘭、新北等，要小心局部攝氏10度左右的氣溫。
由於水氣較少，明天只有東半部及恆春半島有零星短暫雨，其它各地，白天都有機會看見陽光，高溫北部攝氏23至24度，中部攝氏24至28度，南部攝氏28至29度，花東攝氏22至26度。
週五起水氣稍為增多 雨勢不影響外出
林秉煜說明，週五至週日上半天，由於華南雲系有東移趨勢，因此台灣附近水氣稍微增加，但主要影響是雲量增多，各地轉為多雲的天氣型態，只有北部、東半部及中南部山區有「零星飄雨」，基本上不影響外出。
氣溫部分變化不大，北台灣和宜蘭高溫攝氏23至24度，中部攝氏24至28度，南部攝氏28至29度，花東攝氏22至26度。
週日下半天鋒面來襲3地有雨 下週一冷空氣降溫
林秉煜提及，舒適且雨量少的天氣維持到週日上半天，週日下半天起，新的一道鋒面來襲，北部、東半部將明顯轉為有「局部短暫陣雨」的天氣，中南部山區也會有「零星短暫雨」。
冷空氣則緊接在鋒面後方，下週一會影響台灣，北部及東北部將會轉涼，下週一晚上至下週二清晨（3/19）最冷，氣溫跌到攝氏14度左右，局部空曠地區還會更低。