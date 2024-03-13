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天氣預報／明起回暖「放晴3天」！下週一鋒面掃台　降雨熱區曝光

▲冷氣團即將減弱，明天白天開始回暖，預計到週日上半天，全台都是較舒適的天氣。（圖／記者陳明安攝）
▲冷氣團即將減弱，明天白天開始回暖，預計到週日上半天，全台都是較舒適的天氣。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

明天天氣終於要回溫了！中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，目前這波大陸冷氣團會影響至明（14）日清晨，各地低溫普遍落在攝氏14度，北台灣局部空曠地區仍要小心攝氏10度左右氣溫，明天白天開始回暖，預計到週日，全台都是較舒適的天氣，直到下週一（3/18）鋒面、冷空氣才會報到。

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明天天氣「日夜溫差大」　全台陽光露臉多雲到晴

林秉煜指出，明天清晨因冷氣團最後餘威和「輻射冷卻」影響，各地氣溫落在攝氏14至16度，北台灣包括苗栗、新竹、基隆、宜蘭、新北等，要小心局部攝氏10度左右的氣溫。

由於水氣較少，明天只有東半部及恆春半島有零星短暫雨，其它各地，白天都有機會看見陽光，高溫北部攝氏23至24度，中部攝氏24至28度，南部攝氏28至29度，花東攝氏22至26度。

▲明天清晨各地氣溫落在攝氏14至16度，白天起大陸冷氣團減弱，將迎來3至4天較舒適的天氣。（圖／中央氣象署提供）
▲明天清晨各地氣溫落在攝氏14至16度，白天起大陸冷氣團減弱，將迎來3至4天較舒適的天氣。（圖／中央氣象署提供）
週五起水氣稍為增多　雨勢不影響外出

林秉煜說明，週五至週日上半天，由於華南雲系有東移趨勢，因此台灣附近水氣稍微增加，但主要影響是雲量增多，各地轉為多雲的天氣型態，只有北部、東半部及中南部山區有「零星飄雨」，基本上不影響外出。

氣溫部分變化不大，北台灣和宜蘭高溫攝氏23至24度，中部攝氏24至28度，南部攝氏28至29度，花東攝氏22至26度。

▲週四至週日降雨變化不大，各地多雲到晴，週日下半天至下週一才會受鋒面影響，北部、東部、中南部山區有明顯降雨。。（圖／中央氣象署提供）
▲週四至週日降雨變化不大，各地多雲到晴，週日下半天至下週一才會受鋒面影響，北部、東部、中南部山區有明顯降雨。。（圖／中央氣象署提供）
週日下半天鋒面來襲3地有雨　下週一冷空氣降溫

林秉煜提及，舒適且雨量少的天氣維持到週日上半天，週日下半天起，新的一道鋒面來襲，北部、東半部將明顯轉為有「局部短暫陣雨」的天氣，中南部山區也會有「零星短暫雨」。

冷空氣則緊接在鋒面後方，下週一會影響台灣，北部及東北部將會轉涼，下週一晚上至下週二清晨（3/19）最冷，氣溫跌到攝氏14度左右，局部空曠地區還會更低。

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