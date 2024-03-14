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買房跟著台積電！將進駐5科學園區周邊　「這2區」4年房價漲破8成

▲買房跟著台積電，近期傳台積電即將或已經進駐的5個科學園區周邊房價漲幅統計，以台南善化和新市漲幅超過8成最高。（圖／NOWnews資料照片）
▲買房跟著台積電，近期傳台積電即將或已經進駐的5個科學園區周邊房價漲幅統計，以台南善化和新市漲幅超過8成最高。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

台股靠「護國神山」台積電（2330）一度衝破兩萬點，南部科學園區也因台積電進駐，2023年營業額成長6.88%，成為去年唯一正成長的園區。台積電對房市而言更是「房價保證者」，房仲業者彙整近期傳台積電即將或已經進駐的5個科學園區周邊房價，發現台南善化和新市兩區4年來房價漲幅超過8成最高，而新竹寶山則是77.95%排第三。
 
台南蛋白深蹲已久　房價一跳大漲8成以上

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全台近期傳出台積電即將或已經進駐的科學園區或產業園區，包含新竹科學園區的寶山用地、中部科學園區台中園區、南部科學園區的嘉義園區、台南園區以及楠梓產業園區。

住商機構根據實價登錄資料，統計上述園區周邊2~3個行政區近5年來的房價表現。資料顯示，台南善化、新市2019年平均單價約15萬元，但到了2023年成交平均單價已近3字頭，房價漲幅達84~85%，高居全台之首。

▲台積電近期將進駐區域周邊房市。（圖／住商機構提供）
▲台積電近期將進駐區域周邊房市。（圖／住商機構提供）
住商機構大南區協理林祺博指出，受惠於科技產業進駐議題，南科周邊行政區房市表現突出，以目前新案成交均價來看，包含新市、善化及安定都有3字頭表現，會有如此驚人漲幅，主要原因有以下三點。

一、上述區域屬台南蛋殼區，因此「過去房價蹲得夠低，猛然一跳就會跳得更高。」

二、南科帶來高科技人才進駐，此類客群薪資水平高，能承購的產品總價當然更高，因此帶動周邊房市發展。

三、區域有科技人才剛需買盤支撐，未來性足夠，吸引建商相繼進場，在新案一案接著一案疊價之下，也讓區域房價水漲船高。

5年房價飆漲78%　新竹寶山站穩2字頭

科學園區周邊漲幅其次的行政區，則是位於新竹縣的寶山鄉，該區房價5年成長近78%，目前單價站穩2字頭。賴志昶認為，台積電被視為「護國神山」，不僅為經濟火車頭，也為區域發展增添不少助力。新竹寶山為蛋白區，周邊過去不屬交易熱區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和，建商推案逐步外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。

大家房屋企研公關主任賴志昶表示，台積電南科設廠外溢效應擴大，讓周邊房價漸往3字頭靠攏。不過，他也提醒，台積電雖說是房價保證，但若是產業結構發生改變，或是進駐廠房消息成為幻影，難免房價產生「泡沫化」，甚至出現修正，消費者若僅為投資與置產需求，則需格外擔心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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