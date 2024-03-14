買房跟著台積電！將進駐5科學園區周邊　「這2區」4年房價漲破8成

台南蛋白深蹲已久 房價一跳大漲8成以上
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住商機構根據實價登錄資料，統計上述園區周邊2~3個行政區近5年來的房價表現。資料顯示，台南善化、新市2019年平均單價約15萬元，但到了2023年成交平均單價已近3字頭，房價漲幅達84~85%，高居全台之首。
住商機構大南區協理林祺博指出，受惠於科技產業進駐議題，南科周邊行政區房市表現突出，以目前新案成交均價來看，包含新市、善化及安定都有3字頭表現，會有如此驚人漲幅，主要原因有以下三點。
一、上述區域屬台南蛋殼區，因此「過去房價蹲得夠低，猛然一跳就會跳得更高。」
二、南科帶來高科技人才進駐，此類客群薪資水平高，能承購的產品總價當然更高，因此帶動周邊房市發展。
三、區域有科技人才剛需買盤支撐，未來性足夠，吸引建商相繼進場，在新案一案接著一案疊價之下，也讓區域房價水漲船高。
5年房價飆漲78% 新竹寶山站穩2字頭
科學園區周邊漲幅其次的行政區，則是位於新竹縣的寶山鄉，該區房價5年成長近78%，目前單價站穩2字頭。賴志昶認為，台積電被視為「護國神山」，不僅為經濟火車頭，也為區域發展增添不少助力。新竹寶山為蛋白區，周邊過去不屬交易熱區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和，建商推案逐步外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。
大家房屋企研公關主任賴志昶表示，台積電南科設廠外溢效應擴大，讓周邊房價漸往3字頭靠攏。不過，他也提醒，台積電雖說是房價保證，但若是產業結構發生改變，或是進駐廠房消息成為幻影，難免房價產生「泡沫化」，甚至出現修正，消費者若僅為投資與置產需求，則需格外擔心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。