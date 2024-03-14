台股回檔不怕！春燕來AI加持　半導體ETF近月漲逾1成、00927居冠

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市場認為，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，NVIDIA、超微等大客戶釋出獨家訂單，大幅增加未來2年擴產計畫的可行性，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，亦有助支撐股價續揚力道。
觀察台灣半導體產業結構，是全球少數同時具有上、中、下游產業鏈，包括IC設計、晶圓製造、封裝測試等等都擁有享譽全球之企業，其中有不少公司願意大方分派股息與投資人共享成果，可說是成長主題與收益優勢兼具，因此投資人除了可直接布局個股外，專家也指出可以考慮以00927這類訴求精選獲利能力與配息能力俱佳的台灣半導體優質企業所組成的半導體收益ETF來參與。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，根據研調機構國際數據資訊（IDC）最新預估，隨著半導體市場產能利用率逐步改善，長期庫存調整於去年結束，關鍵需求恢復穩定供應狀態，今年全球半導體營收可望回升至6302億美元，成長20%，隨著產業需求的回升，預計今年的資本支出也將進入上升循環。
再者，隨著AI、高效運算等領域對半導體需求增加，全球半導體設備銷售市場規模有望在今年增至1000億美元，年增率估近14%，有助挹注企業營收，帶動股價先行反應，而台灣在全球半導體居關鍵地位，產業鏈完整，無論是先進製程、封裝、IC設計等都享有高市佔率，故除了迎來產業週期性復甦、春燕歸返，更在AI發展大勢下受惠程度高，建議投資人不妨伺機透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。