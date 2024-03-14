英版惡保母！恐怖護士謀殺7嬰　分析：喜歡小孩不代表不會下毒手

我是廣告 請繼續往下閱讀
這樣的偽裝，也讓萊比多次犯案都沒有被及時發現，最後才在去年8月，被法院判決7起謀殺嬰兒案有罪，以及另6起謀殺未遂案有罪，也因此案件爆發時，幾乎震驚全英國， 許多人都不敢相信，看起來那麼無害的護士， 爲什麼做出如此殘忍的事，何況她所照顧的對象主要是早產兒，並不會像ㄧ般嬰兒那樣吵鬧，也不太可能煩擾到她 。
《馬卡人妻血淚廚房歷險記 》打下，唯一的解釋就是， 萊比很「享受」嬰兒垂危， 整個醫院驚慌失措， 醫生護士拼命搶救 ，父母崩潰痛哭的那種戲劇感，這些都會讓她有莫名的快感，為此，她只願意照顧早產病房的嬰兒，因爲早產兒就算猝死也不太會被懷疑 ，她甚至還會用假日去醫院當志工， 隨時找下手的機會。
更甚者，萊比甚至會寫卡片給死去嬰兒的父母，觀察他們的反應， 定期查看這些父母的臉書， 尤其是聖誕節這種日子， 看到別人遭受喪子之痛， 萊比沉浸其中， 這就是虐待狂的ㄧ種。
《馬卡人妻血淚廚房歷險記 》直言，很多人說 「不喜歡小孩就不要做保母」，但這是不對的看法，有些喪心病狂的人，就是爲了滿足自己虐待狂的慾望而去當保母，這種人的大腦構造異於常人，天生就沒有同理心， 無法用常理來判斷他們的行為，欺負無法反抗的小孩與小動物，往往是最容易滿足他們的方式。
臉書粉專《高敏感 x 蕃茄家 》也指出，有一種類型的人，喜歡孩子，是把孩子當作「物品」一樣喜歡，他們的喜歡不是孩子作為一個「生命個體」這件事，而是喜歡在孩子面前，他可以感受到的「權力」，所以當他以非人方式對待孩子的時候，心裡是有愉悅感的，在施暴的時候，是有某種病態的享受的。會使出各種難以理解的「創意」來處罰孩子，而不是只是單純體罰的人，很可能就是屬於這種類型，這樣的人很「喜歡」孩子，所以有可能會去當保姆，或者去當老師，或者是其他可以藉「管教」或「幫助」之名行「虐待」之實的職業。
《高敏感 x 蕃茄家 》強調，這麼說並不是要大家開始懷疑所有接近孩子的保母和老師，只是要保持一定的警覺，「會背地傷害孩子的人，不會表現出討厭孩子的樣子」、「會背地傷害孩子的人，很可能反而會表現出非常喜歡孩子的樣子」，以她從事心理師的工作經驗加上參與其他專業人士講座的經驗，所有的兒虐工作者都有相似的結論：這種陰狠類型的人，會暗中觀察，把目標鎖定在「跟家長關係疏遠」的孩子身上，因為他們非常機靈，知道如果家長經常主動關心孩子的狀況，跟孩子的感情緊密，他們越權的行為很容易曝光，這時他們根本不會把這個孩子納入考慮，只會是一個「正常老師、保母，或者其他保護者的樣子」。
《高敏感 x 蕃茄家 》也感嘆，如果家長基本上不聞不問，覺得找了一個權威人士就全權交給他處理，或是沒有能力探問，那孩子很可能就會成為下手的對象，而這次的憾事，正巧就是發生在一個沒有任何親近大人守護的孩子身上，希望孩子受苦的靈魂能夠得到安歇，事情的來龍去脈可以盡快釐清，讓所有相關人士都負起相對應的責任。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。