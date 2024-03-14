00940掀瘋搶潮！ALL IN買00940 ETF還是買房　專家：要小心這1點

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買ETF如00940好？還是投入房市好？
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，任何的申購都要先檢視自己買的目的是什麼、是否充分了解該標的等事情準備。若如前述神人一次豪砸300萬、1000萬進場00940，有300萬、1000萬閒錢買ETF好？還是投入房市好？曾敬德認為，得先評估自己是積極型或是保守型投資者。
曾敬德說明，積極型投資者會建議買美債ETF，美債ETF 配息利率可以到7%，若資金是抵押房產而來，配的錢可以再拿去還房。他也提醒，「現在買00940等於在台股2萬點買股票，風險相對高」。曾敬德說，若是將資金拿來買房自住，「不管漲停至少有房子住」，但投資買房的話，「房貸成本2.06%，收租不划算」。
帥過頭這次不喊買房 直言：買ETF賭大的
知名投資客帥過頭則認為要買ETF！他直言：「買ETF賭的比較大，時間短，比較自由！要玩玩新的東西！」不過，這不代表帥過頭不看好房市，他表示今年前2月房地合一稅年增73%，「從來沒看過這麼大的漲幅」，代表房市漲幅大、成交量大，才有如此驚人之數，認為「房地產是會漲的」，仍是穩健的投資。
對於00940掀起的全民搶購熱潮，中央銀行總裁楊金龍今（14）天也說話了，表示現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。