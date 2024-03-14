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00940掀瘋搶潮！ALL IN買00940 ETF還是買房　專家：要小心這1點

▲元大台灣價值高息ETF（00940）引爆全民搶購熱潮，究竟ALL IN買00940好還是買房好？房產專家提醒要小心這1點。（示意圖／資料照片）
▲元大台灣價值高息ETF（00940）引爆全民搶購熱潮，究竟ALL IN買00940好還是買房好？房產專家提醒要小心這1點。（示意圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

元大台灣價值高息ETF（00940）發行價為10元，即1張股票購入價為1萬元，3月11日正式開始募集，首日金額已突破645億元，超越統一台灣高息動能ETF（00939）531億元的成立規模，讓國民為之瘋狂，有神人豪砸1000萬進場，傳有人解定存ALL IN 00940，300張、1000張進場大戶不在少數，但近期也因過熱而出現「00940自救會」，若有300萬、1000萬該買ETF如00940好？還是投入房市好？房產專家開示了，提醒現在買00940等於買在台股2萬點，風險相對高。不過，知名炒房客帥過頭這次卻不喊買房，而是買ETF、賭大的。

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00940標榜採用股神巴菲特價值投資理念，主打每股10元，搭配高息與月月配的誘因之下，吸引許多小資族股民跟著上車。00940從台灣上市櫃前300大企業當中，精選出50檔成分股，75.9%布局電子產業，24.1%非電子產業，其中又以航運業占比最高。00940募集明（15）截止，預計4月1日掛牌上市。

▲房價高漲，房貸壓力沉重，有網友分享「買大房、租小宅」，拿收到的租金繳房租，還至少有8000元可以繳房貸，輕鬆買房。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲有閒錢該買房還是買股。（示意圖／記者徐銘穗攝）
買ETF如00940好？還是投入房市好？

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，任何的申購都要先檢視自己買的目的是什麼、是否充分了解該標的等事情準備。若如前述神人一次豪砸300萬、1000萬進場00940，有300萬、1000萬閒錢買ETF好？還是投入房市好？曾敬德認為，得先評估自己是積極型或是保守型投資者。

曾敬德說明，積極型投資者會建議買美債ETF，美債ETF 配息利率可以到7%，若資金是抵押房產而來，配的錢可以再拿去還房。他也提醒，「現在買00940等於在台股2萬點買股票，風險相對高」。曾敬德說，若是將資金拿來買房自住，「不管漲停至少有房子住」，但投資買房的話，「房貸成本2.06%，收租不划算」。

帥過頭這次不喊買房　直言：買ETF賭大的

知名投資客帥過頭則認為要買ETF！他直言：「買ETF賭的比較大，時間短，比較自由！要玩玩新的東西！」不過，這不代表帥過頭不看好房市，他表示今年前2月房地合一稅年增73%，「從來沒看過這麼大的漲幅」，代表房市漲幅大、成交量大，才有如此驚人之數，認為「房地產是會漲的」，仍是穩健的投資。

對於00940掀起的全民搶購熱潮，中央銀行總裁楊金龍今（14）天也說話了，表示現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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