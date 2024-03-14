台中5星飯店整棟被法拍！底價10.1億　「關門or營業」苦主回應了

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「雀客藏居 台中大墩」全棟共84間客房，平日每晚房價2550元起，經營團隊敦謙國際最初以無人「智能旅店」聞名，在疫情期間大膽入市，橫掃全台多家歇業飯店，官網公告2020~2023年第三季，台灣、日本及東南亞旅館數為53間、房間數超過4001間，登台灣旅宿集團龍頭。
針對「雀客藏居 台中大墩」5星飯店將被法拍，敦謙國際品牌公關協理張淑芳今（15）接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示從去年4月接手以來，平日住宿率約45%、周末85%，整體平均60%。她也坦承，承租前都有掌握法拍相關的基本訊息，後續會和新房東、也就是所有權人持續溝通協商，「保持最大的善意，希望旅館能夠穩定營運」。沒說死是否會參與競拍。
底價超過10億元的5星飯店法拍案，誰有能力接手？
寬頻房訊發言人徐華辰表示，此類特殊標的有能力接手者，一是同業、即大型飯店業者，如海霸王集團先前以54.4億元拍下高雄85大樓君鴻國際酒店樓層，在台中沒有據點或用租的飯店業者也可能有進場意願；二是大型資產公司，短期評估租金收益、長期則看土地價值。
該案是否會引發搶標潮？徐華辰分析，單從土地價值來看，標的分區為住二、土地一坪120萬，高於周邊行情，認為120萬打64折，落在70幾萬，比較接近市場行情，「大型物件可能會等比較後面，利潤高一點再出手，三拍比較有機會」。
不過，若從租金投報率來看，徐華辰指出，先前曾曝光永豐棧2個月租2管1500萬元，但推算台中大墩單月租金250萬元，一年租金有3000萬，以底價10億來看，投報有3%其實也還不錯，看中其投報的買家也可能二拍，「（投報）3~3.5%就可能有人出手」。
至於敦謙國際1年前為何明知該房地有被法拍疑慮仍要承租「卡位」，徐華辰推測，業者有恃無恐不怕飯店被法拍，即使不參與競標、不想自己當房東，應是分析過此案會接手的人不多，甚至「就算被別人買走，也有能順利承租經營的底氣」。