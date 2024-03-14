屏東東港3000萬UP透天不是傳說！已破豪宅門檻　實價揭露交易曝光

台中5星飯店整棟被法拍！底價10.1億　「關門or營業」苦主回應了

▲敦謙國際去（2023）年4月租下台中永豐棧酒店兩館營運，大墩館改名為「雀客藏居台中大墩」，時隔1年竟面臨遭法拍命運。（圖／翻攝敦謙國際官網）
▲敦謙國際去（2023）年4月租下台中永豐棧酒店兩館營運，大墩館改名為「雀客藏居台中大墩」，時隔1年竟面臨遭法拍命運。（圖／翻攝敦謙國際官網）

記者徐銘穗/綜合報導

台中知名5星酒店「永豐棧」過去因集團財務危機與欠薪風波，一度結束營業，去（2023）年4月由王品集團創辦人戴勝益之子戴東杰領軍的敦謙國際接手承租經營，本館永豐棧延續其品牌，對街則改「雀客藏居 台中大墩」，以5星飯店之姿重新待客，未料此棟房地因清償借款，遭債權銀行聲請法拍，4月25日以底價10.1億元舉行首拍。之後，雀客藏居 台中大墩會關門還是能繼續開？敦謙國際今（14）天正式回應了。

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台中地方法院公告法拍標的「雀客藏居 台中大墩」，位在台中市五期重劃區、西屯區大墩二十街上，建物總面積3798.72坪、土地501.55坪，總共8層樓，將在4月25日以底價10億1820萬元舉行首拍。

「雀客藏居 台中大墩」全棟共84間客房，平日每晚房價2550元起，經營團隊敦謙國際最初以無人「智能旅店」聞名，在疫情期間大膽入市，橫掃全台多家歇業飯店，官網公告2020~2023年第三季，台灣、日本及東南亞旅館數為53間、房間數超過4001間，登台灣旅宿集團龍頭。

▲雀客藏居 台中大墩近期推寵物友善房。（圖／翻攝雀客藏居 台中大墩臉書）
▲雀客藏居 台中大墩近期推寵物友善房。（圖／翻攝雀客藏居 台中大墩臉書）
針對「雀客藏居 台中大墩」5星飯店將被法拍，敦謙國際品牌公關協理張淑芳今（15）接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示從去年4月接手以來，平日住宿率約45%、周末85%，整體平均60%。她也坦承，承租前都有掌握法拍相關的基本訊息，後續會和新房東、也就是所有權人持續溝通協商，「保持最大的善意，希望旅館能夠穩定營運」。沒說死是否會參與競拍。

底價超過10億元的5星飯店法拍案，誰有能力接手？

寬頻房訊發言人徐華辰表示，此類特殊標的有能力接手者，一是同業、即大型飯店業者，如海霸王集團先前以54.4億元拍下高雄85大樓君鴻國際酒店樓層，在台中沒有據點或用租的飯店業者也可能有進場意願；二是大型資產公司，短期評估租金收益、長期則看土地價值。

該案是否會引發搶標潮？徐華辰分析，單從土地價值來看，標的分區為住二、土地一坪120萬，高於周邊行情，認為120萬打64折，落在70幾萬，比較接近市場行情，「大型物件可能會等比較後面，利潤高一點再出手，三拍比較有機會」。

不過，若從租金投報率來看，徐華辰指出，先前曾曝光永豐棧2個月租2管1500萬元，但推算台中大墩單月租金250萬元，一年租金有3000萬，以底價10億來看，投報有3%其實也還不錯，看中其投報的買家也可能二拍，「（投報）3~3.5%就可能有人出手」。

至於敦謙國際1年前為何明知該房地有被法拍疑慮仍要承租「卡位」，徐華辰推測，業者有恃無恐不怕飯店被法拍，即使不參與競標、不想自己當房東，應是分析過此案會接手的人不多，甚至「就算被別人買走，也有能順利承租經營的底氣」。

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