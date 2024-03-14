首屆「平凡美食展」3/16登場　在地美味一次滿足

高雄頂級海鮮肉品超市「平凡五金行」3/16、3/17兩天將在「北高店」舉辦第一屆「平凡美食展」，串聯21個餐飲品牌端出在地好滋味讓民眾免費體驗。活動日更加碼安排4個時段現煎30份和牛試吃，當天在門市單筆消費滿千元，憑發票可參加抽獎。
記者陳美嘉／高雄報導
參展品牌包含有石斑養殖名家「魚社長」、在澳洲精品紅肉佔有一席之地的「弘昌肉品」、 致力研發全素泰式調理包的「泰維根Thai Vegan」，老字號鍋物「金利華」、健身者最愛的低熱量高蛋白冰淇淋Pencil Creamery，還有「水瓶家」白醬油、「暖之森」燕麥棒，美濃農會米香綠茶、客家蘿蔔粄，以及號稱「豬肉品界台積電」的信功豬肉，「統凱」廣島牡蠣、鳟鮭魚卵，解膩的「肆月商舖」果茶醋、「大王檸檬汁」，甜點則有「好田家」茶巧克力、「厚里烘焙」生吐司、「雷昂甜點」的舒芙蕾乳酪蛋糕和各色老奶奶蛋糕等。
此外，日本百年老店「荒木國一」特地共襄盛舉，帶來招牌海鮮醬料介紹給國人，適合搭配白粥、義大利麵和大蒜吐司。東道主「平凡五金行」則輸人不輸陣，3/16、3/17中午12點到晚上7點，每天除了安排4個時段各端出30份和牛供民眾分享之外，當天門市單筆消費滿千元，還可參加抽獎，獎品有Stone Axe牛排刀、保溫背包、戰斧豬排、泰式鍋底醬、檸檬老奶奶蛋糕等。