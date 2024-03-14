全台瘋搶00940！台股ETF未來要設募集上限？金管會：還要再觀察
元大台灣價值高息ETF（00940）募集熱潮引爆開戶潮，尤其1張1萬元的超低入門檻，也傳不少解約定存、拿房子抵押貸款，不管懂不懂這商品就是要買，甚至讓承銷機構也負荷不了，陸續公告停止受理。央行總裁楊金龍也示警小心「羊群效應」，金管會更將出手降溫，甚至傳可能比照境外基金，設定台股ETF募集額度上限？對此，金管會今（14）日表示，監理措施不是只有「設上限」這手段，而且影響層面大，還要觀察市場、商品發展狀況，看後續發展再來決定。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局指出，這兩年台股ETF都大幅成長，確實滿驚人的，但台股ETF跟背後指數成分股息息相關，很多成分股都重覆，會不會有集中度的問題，還有對投資商品特性是否了解，若是不了解商品特質就去投資，像是解定存、貸款去投資，「不理性投資」風險相對就高。
證期局也坦言，以前台股ETF沒那麼熱，這次為何連銷售機構都負荷不了，就是有很多投資新手進來，也擔心他們是否了解這商品特性，國外沒像我們成長這麼快，也沒有像00940這狀況，這是台灣較特有的情況。不過，為保障投資人權益，金管會也持續注意國際監理實務及市場發展概況，以精進強化相關監理措施，針對被動型ETF要求產品要透明化，要讓投資人知道買到什麼商品，也有投信及銷售機構發行銷售行為準則規範，日前發布的就是已參考國外做法去規範，當然，台灣特殊狀況也會做特別考量，也有強化措施。
由於目前境外基金有募集上限200億元，對於台股ETF是否也會設定募集額友上限？證期局表示，監理手段不是只有設上限，會多方面考量，包括參考國外狀況及台股發展，再訂出適當的管理措施，也會持續注意市場及商品發展狀況，還有規模及對金融市場的影響，這些都還要再觀察，要看後續發展再來決定。