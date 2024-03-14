限額5千位！「台北101垂直馬拉松」正式啟動　日期、報名方法一覽

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台北101 垂直馬拉松以91層樓、2046階、垂直高度390公尺的挑戰規模聞名全球，成為全球難度最高的國際指標登高賽事之一。今年的活動主題為「WE ARE THE CHAMPIONS 做自己的冠軍」，鼓勵每位跑者挑戰自我，登峰造極，賽事具有極高難度，在這場比賽中，每個人都將是冠軍。
台北101 董事長張學舜表示：「台北101作為台灣當代文明地標，透過垂直馬拉松、跨年煙火等國際指標性活動，讓世界看見台灣當代文明的璀璨與美好。今天正式宣布今年的活動主題「WE ARE THE CHAMPIONS 做自己的冠軍」，歡迎全球跑者來到台北101挑戰巔峰。」
📍報名日期：3月15日中午12:00至3月21日17:00
📍賽事時間：5月4日（六）
📍比賽項目：
◾TWA 菁英組（限100人）：參賽者須參加兩輪競賽，兩輪競賽由世界登高協會TWA安排出發順序，依序完成第一輪1-91樓競賽及第二輪1-59樓競賽。起跑時間第一回合08:00起出發；第二回合09:10起出發
◾主題菁英組（限160人）：由主辦單位邀請，或報名自我挑戰組，並提供成績審核評選通過者。起跑時間10:25起出發
◾自我挑戰組（3940人）：網路報名，起跑時間10:50起出發
◾團體組（40隊每隊15-20人 ）：網路報名，起跑時間14:40起出發
今年參賽人數恢復同疫情前的5,000人，分為TWA菁英組、主題菁英組、自我挑戰組及團體組進行比賽。其中 TWA菁英組除了從1樓登高至91樓，還需完成第二段挑戰，從1樓到59樓，賽事難度大大提升。
📍「選手包」和「完賽禮」：除了人氣國際拌麵品牌「PaMi 曾拌麵」為跑者提供麵食外，還有台北艾麗希爾頓格芮精選酒店的豪華房型優惠及許多企業贊助的產品，會在市集、選手包及完賽禮中出現。參賽選手還有台北101 觀景台門票8折優惠，報名即可獲得優惠碼（限用一次，使用期限至2024年6月30日，上限4張）跑者在挑戰自我的同時，也能與親友一起到訪觀景台，欣賞高空美景。
除了參加馬拉松挑戰自我外，ikea 宜家家居也於今（2024）年首度推出居家健身系列dajlien，全系列包含環形啞鈴、運動墊、推車與收納長凳等共計19品項，主打療癒色彩與美型設計，解決過往健身器材無法融入居家裝潢的痛點。
ikea 首款居家運動健身用品命名為「dajlien」，在瑞典斯莫蘭（småland）中 有「日常」的意思，希望能將「運動」、「健身」帶入每一天的居家生活當中。全系列19件商品，從運動墊、重量訓練裝備、兼具收納與訓練的家具到外出運動配件應有盡有，售價從199元至2999元。