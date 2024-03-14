金秀賢金智媛「熱戀期抱睡影片」流出！《淚之女王》送情人節大禮
韓劇《淚之女王》由金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐主演，才播出2集就受到好評，第3集2分鐘預告今（14）日情人節終於釋出，金智媛罹患腦瘤生命只剩下3個月，2人藉此把握時間，同時回顧過往熱戀期的美好，金智媛初訪金秀賢家見未來公婆，過夜的畫面讓觀眾激動尖叫。
記者陳雅蘭／綜合報導
《淚之女王》第3集預告中，金智媛拜訪金秀賢老家，才晚上9點，金秀賢卻以「時間很晚」為由留住金智媛，金智媛也答應過夜；睡不著的金秀賢，在窗外對金智媛說：「夜色很美，想跟妳一起欣賞。」金智媛害羞回：「想一起看的話，就進來屋裡啊。」2人就在窗邊頭靠頭欣賞風景。
由於《淚之女王》前2集都是金秀賢、金智媛互看不順眼的故事，猜測第3集開始會慢慢回顧2人相遇相愛的過程；而第3集預告結尾還有2人擠一張小床睡覺的片段，令許多觀眾心急表示：「太甜蜜了吧！」、「我完全被拿捏」、「好甜救命！」。
該劇首播以5.8％開出收視率紅盤，第二集直接上升3％來到8.6％，漲幅之大，除了演員卡司吸睛，亦驗證故事成功吸引觀眾共鳴，有望打進tvN有線電視台「最高收視率排行前20名」榜單（第20名為10.8％《成為王的男人》）。《淚之女王》每週六、日晚間10點於Netflix線上跟播。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道