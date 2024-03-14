成龍豪擲1.8億買千坪豪宅！18K金宮殿裝潢曝光 直升機直接停家裡
今年69歲的港星成龍，日前出席四川的活動模樣明顯衰老，滿頭白髮、皺紋爬滿整張臉，與過往一頭黑髮的「國際武打巨星」形象相差甚遠。另外，近日有一名網友自稱，他到訪成龍位在杭州的4000萬人民幣（約新台幣1.8億元）千坪豪宅，並曝光以18K金打造的宮殿裝潢、直升機停機坪，奢華程度令人歎為觀止。
記者黃雅琪／綜合報導
一名網友在小紅書發布影片，自稱到訪的地方就是影星成龍的豪宅：「參觀一下成龍大哥的黃金宮殿！」影片中可見屋內裝潢金碧輝煌，挑高達4.8米、落地窗還可遠眺錢塘江。影片曝光後引起熱議「暴露他人的家，不犯法嗎？」、「能讓大眾看到的都不是甚麼祕密」，還有人說風水不太好：「風水不好，兩棟樓角都對著。」
事實上在2022年8月時，就有網友曝光成龍買房的照片，照片中成龍穿著粉紅色襯衫，坐在正中央雙臂展開燦笑！室內裝潢、擺設對照網友曝光的影片，一樣都是金碧輝煌的設計，顯然是同一處建案。據悉，成龍交屋當天曾經親自下廚招待建商人員，因此豪宅內部照片才會流出。
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