大谷翔平放閃！妻子是前女籃球星 球迷「歪樓」山本由伸跟翻譯
洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平在14日深夜無預警放出他跟妻子田中真美子，還有隨身翻譯野間えりか，以及山本由伸、山本由伸翻譯園田芳大的合照，其中大谷妻子當然就是傳說中的前女籃球星田中真美子本人，但球迷意外發現，只有山本由伸沒有帶妻子上飛機，而且還「歪樓」疑似跟翻譯有「手牽手」的親密行為。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在3月1日拋下震撼彈，表示自己已經結婚，並且希望大家不要去打擾家人，他也提到自己的另一半是「日本人」，是一位普通的日本女性。
不過日本媒體也在大谷公開後，推敲出原來大谷最有可能的對象是前女籃球員田中真美子，事實證明，大谷之前跟她的「秘密交往」還是被公開。
而大谷之前一直被傳出可能跟翻譯水原一平有「斷背山」的兄弟情懷，還有人誤以為大谷是同性戀，但大谷翔平終於用照片證明，自己跟妻子關係很好。
大谷日前接受日本媒體訪問，提到自己跟老婆其實出外會「拌嘴」，而兩人感情好到「希望一直持續下去」，大谷不但享受跟田中真美子的時光，也十分開心有她相伴。
而剛加入道奇隊的山本由伸，目前還是單身狀況，因為大谷翔平放上合照，意外被球迷發現，他似乎錯位，跟翻譯園田芳大「手牽手」的鬧劇，而球迷在看了大谷的結婚對象，妻子後，也衍生出另外的另類想法。
大谷曾計劃未來要有小孩，雖然他認為「順其自然」，不過大谷父親為棒球員、母親為排球選手，因此基於優生學概念，應該會養育出不錯的選手，無論是棒球員、籃球員，都相當令球迷期待。
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