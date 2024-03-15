美降息延後？美元轉強、日圓跌回148 新台幣早盤貶逾1角破31.6元
美國2月生產者物價指數 (PPI)年增1.6%，核心PPI年升2.0%，均高於市場預期，也重新點燃市場對通膨的擔憂，美股收低，美元指數升破103，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元更回貶至148.43附近，台積電熄火，台股跌逾百點，新台幣兌美元今（15）日早盤貶破31.6元，來到31.618元，重貶1.21角。
記者顏真真／台北報導
美國公布2月PPI年增1.6% ，高於市場預期的1.1%，剔除波動較大的食品和能源後，2月核心PPI 年增2%，亦高於市場預期的1.9%，可能延後美國聯準會（Fed）降息的時間點，美股收低，美元指數升破103，一度來到103.46。
在美元轉強之下，亞洲主要貨幣兌美元也回貶，其中日圓兌美元回貶至148價位，早盤一度來到148.53，韓元也回貶至1327.86兌1美元，離岸人民幣亦從7.1993拉回至7.2049兌1美元，目前在7.2011附震震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤也走貶，以31.52元、貶值2.3分開出，在美元走強及亞幣疲弱，加上台股也跌，新台幣進一步貶破31.6元，一度來到31.618元，重貶1.21角。