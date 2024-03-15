韓韶禧、柳俊烈認了遊夏威夷！她火速PO「同款手鍊」 96萬人朝聖
南韓女神韓韶禧憑電視劇《夫妻的世界》贏得「最正小三」美名，她今（15）日被遊客目擊和百想影帝柳俊烈疑似在夏威夷約會，兩人互動親暱，雙方經紀公司罕見沒有大動作闢謠，曖昧地說「不回應演員的私人度假行程」，稍早，韓韶禧在粉專上傳和同行密友戴相同的手鍊照片，吸引96萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
韓韶禧與柳俊烈的緋聞爆出後，女方今天上午在IG更新兩則貼文，判斷全是夏威夷當地所拍的照片，有於大街上的留影，還有飯店陽台的背影側拍、食物照等，其中一張相片格外引發關注，疑似為3個人手腕戴上相同的貝殼、海星手鍊特寫，配文只有放上一個嘟嘴的表情符號，沒有其他說明。
由於昨天是白色情人節，柳俊烈和韓韶禧不約而同現身夏威夷旅遊，引發諸多揣測，對此，柳俊烈經紀公司表示：「柳俊烈確實正在夏威夷進行拍攝工作，這是演員的私人旅行，我們不會對民眾目擊的內容進行回應，請大家理解。」
而韓韶禧的公司則說：「確實，這是她出道以來第一次和密友一起去夏威夷度假，但是由於這是一趟私人旅行，我們無法回應她的私生活。」
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