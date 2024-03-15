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周子瑜才買高雄億元宅！爸媽又下訂2000萬台北新居　一口氣買5間

▲周子瑜才買高雄億元豪宅，爸媽又下訂2000萬元台北新居，還一口氣買5間。（圖／TWICE X）
▲周子瑜才買高雄億元豪宅，爸媽又下訂2000萬元台北新居，還一口氣買5間。（圖／TWICE X）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜出道9年，據傳累積200萬美元（約5900萬元新台幣）身價去年她砸下1億元購入高雄百坪豪宅，出手相當闊綽，近日子瑜雙親被目擊在台北博愛特區某建案接待中心，建商高層低調證實，子瑜爸媽確實買下新房，且一次下訂5間，而該預售屋有18至20坪2房及9至12坪套房等格局，每坪成交均價126萬元，總價大概落在1160至2520萬元。

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▲子瑜耕耘南韓娛樂圈多年，存下可觀財富。（圖／周子瑜IG）
▲▼子瑜耕耘南韓娛樂圈多年，存下可觀財富。（圖／周子瑜IG）
▲▼子瑜耕耘南韓娛樂圈多年，存下可觀財富。（圖／周子瑜IG）
子瑜爸媽被民眾拍下現身博愛路上一處新建案接待中心，與業務相談甚歡，求證建商高層，對方向《NOWnews今日新聞》證實子瑜雙親已經購入5間新房，據瞭解，因為夫妻倆經常往訪高雄、台北，以前都住飯店，一直有在台北置產的規劃。

去年年假期間，子瑜在媽媽陪同下，大手筆斥資1億多元，買入位於高雄農16特區的「雄崗信義美術館」豪宅自住，地點就在母親投資的醫美診所對面，據實價登錄網站所載，該戶總面積有184.03坪，依一坪成交單價63.2萬元計算，總價為1億733萬元，還包含3個車位，子瑜買在30樓，今年初，子瑜帶隊友定延、志效來台灣玩，一行人也被傳出該豪宅參觀、享用下午茶。

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