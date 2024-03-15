周子瑜爸媽台北置產「1次買5間」總價9500萬　建商曝：頂樓更大咖

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双正利建設受訪表示，子瑜爸媽看房時透露，他們每個月都要往返台北-高雄，先前來台北都住飯店，因而萌生在台北置產打算，前後在台北找房找了一年，去年8月第一次來接待中心看房，兩人都十分親切，只看一次就決定在11月簽約，一次購入高樓層5間房，將客變成1間房。透露高雄雄崗為自住，而台北新房則偏向資產分配，「一個月來住10~15天」。
還有機會和子瑜爸媽當鄰居嗎？
建商双正利建設表示，該案銷售已進入尾聲，目前可售戶剩20間，有10間套房、10間兩房，想和子瑜爸媽當鄰居，還有最後機會。他也透露，買家多為醫生、律師族群與公教人員，頂樓戶是知名律師。
建案所屬的中正區近年房價漲幅超過8%，新屋成交均價每坪為124萬元。區域百戶以上預售案還有羅斯福路上的「璞真宇見」，樓高28樓、總戶數170戶，開價一坪150~170萬元，預計2029下半年完工，目前未有實價揭露。
大家房屋企研公關主任賴志昶指出，「博愛賦御」最大優勢為位於博愛路上，也就是緊鄰「博愛特區」，周邊較屬於站前商圈的後段，雖已較少人潮，但仍有不少商業機能，整體地段性相當優越，過去也吸引知名建商在此興建豪宅「揚昇君臨」，目前周邊新案均價基本站穩110萬元，該案又多為小坪數物件，因此均價稍高來到每坪120~130萬元之間。