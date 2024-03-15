台中5星飯店整棟被法拍！底價10.1億　「關門or營業」苦主回應了

周子瑜爸媽台北置產「1次買5間」總價9500萬　建商曝：頂樓更大咖

▲周子瑜爸媽近期在台北小巨蛋附近置產，經建商證實已在去年11月，1次購入5間套房，總坪數超過80坪、總價9500萬元。（圖／翻攝周子瑜IG）
▲周子瑜爸媽近期在台北小巨蛋附近置產，經建商證實已在去年11月，1次購入5間套房，總坪數超過80坪、總價9500萬元。（圖／翻攝周子瑜IG）

記者徐銘穗/綜合報導

周子瑜去（2023）年才花1.733億元，買高雄農16特區「雄崗信義美術館」184坪豪宅。如今，周子瑜爸媽再被直擊到台北博愛特區看房！《NOWnews今日新聞》電訪建商，證實子瑜爸媽已在去年11月，一口氣購入5間高樓層房間，透露接洽過程中兩人都非常親切，因每月需往返北高而置產，而頂樓戶還有更大咖的經查實價登錄，5間套房約73坪、總價9500萬元

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子瑜爸媽（周羿呈與黃燕玲）購入的「博愛賦御」預售案，基地位於南京東路四段、緊鄰敦化北路，家旁邊就是台北小巨蛋、體育館，下樓門口就是捷運小巨蛋，享稀有敦化國中小「雙敦學區」。主打套房與兩房型，總戶數153戶，成交單價落在120~138萬間，預計2028上半年完工。

▲周子瑜爸媽5筆實價揭露，5間房總價9500萬元，總坪數約73坪。（圖／翻攝實價登錄網站）
▲周子瑜爸媽5筆實價揭露，5間房總價9500萬元，總坪數約73坪。（圖／翻攝實價登錄網站）
双正利建設受訪表示，子瑜爸媽看房時透露，他們每個月都要往返台北-高雄，先前來台北都住飯店，因而萌生在台北置產打算，前後在台北找房找了一年，去年8月第一次來接待中心看房，兩人都十分親切，只看一次就決定在11月簽約，一次購入高樓層5間房，將客變成1間房。透露高雄雄崗為自住，而台北新房則偏向資產分配，「一個月來住10~15天」。

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▲子瑜爸媽在台北買的新家，位在台北小巨蛋附近坪。（圖／NOWnews資料照）
還有機會和子瑜爸媽當鄰居嗎？

建商双正利建設表示，該案銷售已進入尾聲，目前可售戶剩20間，有10間套房、10間兩房，想和子瑜爸媽當鄰居，還有最後機會。他也透露，買家多為醫生、律師族群與公教人員，頂樓戶是知名律師。

建案所屬的中正區近年房價漲幅超過8%，新屋成交均價每坪為124萬元。區域百戶以上預售案還有羅斯福路上的「璞真宇見」，樓高28樓、總戶數170戶，開價一坪150~170萬元，預計2029下半年完工，目前未有實價揭露。

大家房屋企研公關主任賴志昶指出，「博愛賦御」最大優勢為位於博愛路上，也就是緊鄰「博愛特區」，周邊較屬於站前商圈的後段，雖已較少人潮，但仍有不少商業機能，整體地段性相當優越，過去也吸引知名建商在此興建豪宅「揚昇君臨」，目前周邊新案均價基本站穩110萬元，該案又多為小坪數物件，因此均價稍高來到每坪120~130萬元之間。

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