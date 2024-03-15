韓韶禧熬3年演「最正小三」爆紅！傳戀宋江、男模 柳俊烈最曖昧
「最正小三」、「小宋慧喬」南韓女星韓韶禧（前譯韓素希）入行7年，巴掌臉、冷豔五官與纖細體態，以及極度寵粉的性格，讓她近來知名度和人氣暴漲，成名作為劇集《夫妻的世界》，身價不可同日而語，今年29歲的她，緋聞對象有宋江、男模蔡鍾碩，不過不是被否認就是為戲炒作成分居多，今（15）日傳出和影帝柳俊烈熱戀，經紀公司曖昧的回應引發熱議。
記者楊穎軒／綜合報導
韓韶禧17歲高中畢業就帶著30萬韓圜（約7000元新台幣）到首爾築演員夢，邊打工邊上表演課，並尋找試鏡機會，22歲簽進模特兒經紀公司，作品被SM娛樂看見，邀她演出男團SHINee MV，2017年SBS電視劇《重逢的世界》初試啼聲，戲分不多，熬了3年才在狗血劇《夫妻的世界》演第三者「呂多景」一夕爆紅，受封「最美小三」、「最強小三」，此後又交出《在無法抗拒的他》、《以吾之名》等代表作。
感情方面，韓韶禧拍《在無法抗拒的他》被爆與男主角宋江假戲真愛，甚至一度被捕捉到疑似小倆口外出約會的畫面，不過事後證實是烏龍，男生是《以吾之名》演員文相民；去年，韓韶禧傳出和YG娛樂模特兒蔡鐘碩過從甚密，網友抓出兩人拍照背景相同、穿同款情侶裝，然而，韓韶禧經紀公司立即否認，強調兩人只是朋友關係。
韓韶禧其他戲劇作品還有在電視劇《金錢之花》、《百日的郎君》演女二，與朴炯植合作的《單戀原聲帶》，以及最新和朴敘俊共演的《京城怪物》1、2集，還有獨立製片《暴雪》等，堪稱近年最搶手的新生代女演員。
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