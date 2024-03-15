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中職／「龍貓」曾豪駒確定接任世界12強賽總教練！棒協不推薦人選

▲中華棒協未提出人選，「龍貓」曾豪駒確定接任世界12強賽總教練。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中華棒協未提出人選，「龍貓」曾豪駒確定接任世界12強賽總教練。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者林之越/綜合報導

中華職棒聯盟在本月6日召開領隊會議，針對世界12強棒球賽推舉人選，為樂天桃猿二軍總教練「龍貓」曾豪駒，當時中職秘書長楊清瓏表示，還需要和中華棒協確認。如今，根據部分媒體報導，棒協確定在下周的會議中不提出推薦人選，也代表曾豪駒將確定接任世界12強賽的中華隊總教練。

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曾豪駒過去曾擔任過中職聯隊的教練，也在2019年世界12強賽中擔任打擊教練，目前是樂天桃猿二軍總教練。今年曾豪駒轉任二軍總教練，率隊前往石垣島，對戰日職羅德隊也終於奪勝，終止了先前的連敗。

▲中斷石垣島慘案！二軍主帥曾豪駒點出贏球關鍵。（圖／吳政紘攝）
▲曾豪駒領軍樂天桃猿二軍擊敗千葉羅德隊，中斷石垣島慘案。（圖／吳政紘攝）
此前在中職的新春團拜時，會長蔡其昌就曾表示，希望尋找比較有空閒的人，才能更專心備戰世界12強賽，而現任二軍總教練的曾豪駒，相比中職一軍教練，也確實會有較多時間可以備戰。

今年世界12強將在11月開打，且有賽事會舉辦在台北大巨蛋，中職秘書長楊清瓏在之前受訪時就表示，中職方面會推薦曾豪駒擔任總教練，但最後人選還是需等待和棒協討論過後才會得知。

根據相關媒體報導，中華棒協在與理事長辜仲諒請示後，今（15）日確定棒協不會在會議中提出推薦人選，也代表2024年第3屆世界12強棒球賽中華隊總教練，確定將由曾豪駒擔任，這也是他首次接任國家隊總教練。

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