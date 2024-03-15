剴剴案檢討會！孩童收出養由地方政府評估　保母須經專業訓練

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事件爆出後，各界質疑受安置兒童的保母應受更嚴格的資格規範，對此衛福部經檢討會後指出，往後若地方政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童，應適用「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，並由社家署研擬強化相關訓練。
張美美解釋，前述原則中所規範、須受過訓練的保母，是由縣市單位進行尋找與委託，以這次的事件來說，案內保母是由兒福聯盟委託，因此不在規範中，但考量家外安置兒童可能也曾有過不當對待或其他特殊情況，心理、行為等各種面向需要更被關注，與一般托育資源不一樣，因此認為往後承接此類個案的保母應該要接受更多訓練。
此外，張美美說，由於承接家外安置兒童個案的保母被納入前述原則適用範圍內，往後除接受居家托育服務單位的訪視員訪視外，也會接受政府部門的主責社工訪視，因此會接觸到不同的社工、接受的訪視頻率會增加。
張美美也指出，這次檢討會議更制度性的要求，對於已由政府安置之3歲以下兒童，無須取得家長同意書，衛生局應為其指定專責醫師，並已將名單提供給各縣市衛生局，希望各縣市社政、衛生單位儘快處理，讓社安網與兒童醫療網的更密切合作、多提供一道保護。
另針對外界質疑，男嬰有外婆可以照顧、卻被迫離開原生家庭一事，張美美說，檢討會中也達成結論，將通過修改《兒少權法》，統一由地方政府評估出養的必要性，若家長自行洽收出養媒合服務機構，機構應通知居住地地方政府，並由該府進行必要性評估，後續也由縣市政府依委託安置程序，運用轄內安置資源提供協助，並支應相關費用，倘地方經費不足，中央將予以協助。
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