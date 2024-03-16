游否希才酸Joeman「清流多下流」！曾暗指4人設翻車　竟一語成讖

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網紅頻頻出包，曾創辦「在不瘋狂就等死」頻道的游否希，如今也被從事精品代購的YouTuber「蹦闆」踢爆，花大錢包牌「一番賞」，抓包籤筒中根本沒有中籤的那張牌。對此，游否希在影片中也驚訝地說：「這件事就很玄喔！確實是詐賭的感覺，我們也懷疑是不是搞事。」
事實上，早在Joeman、蕾菈呼麻被逮後，游否希就曾在其臉書發文，表示「在這個複雜的圈子裡，多的是你不知道的事，陷阱很多、誘惑也很多，或許壓力這兩字變成了狡辯的藉口，黃、賭、毒 不斷的出現在周圍」。
當時游否希說自己受夠了YouTuber這東西，加碼爆料網紅圈還有「看似國民好爸爸的人，私下過著酒池肉林到處嫖娼的網紅」、「看似正能量，私下與黑社會勾當的人」、「看似白手起家，私下卻做著詐騙的人」、「看似清純無邪，私下卻賣弄自己肉體的人」等4清流人設將翻車。
未料，游否希不但一語成讖，自己也似乎成了上述4翻車人設中的第3類人。不過此則貼文如今已遭移除。截稿前未能取得游否希回應，其相關社群也沒有更新相關發文。
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