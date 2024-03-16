李多慧成BLACKPINK師妹！YG娛樂預告將發行首張單曲《HUSH》
韓國超人氣女團BLACKPINK所屬的YG娛樂，今（16）日上午在IG上驚喜宣布，將發行李多慧首張單曲《HUSH》以及周邊，販賣商品包含專輯、宣傳小卡、立牌、簽名板、吊飾、手鍊、服飾等，還有李多慧背號82號的球衣。有粉絲們看到以後苦笑地表示：「竟輪到我進入韓國小卡地獄了！」此外，李多慧也確定在高雄、台北舉辦單曲粉絲見面會。
記者張一笙／綜合報導
YG娛樂今日上午在IG上發布李多慧的單曲《HUSH》發行測試，裡面除了專輯之外，還有一系列商品販售，由於販售的每張專輯中都會有專輯附贈的人像小卡，小卡又是隨機附贈的，不少粉絲看到後紛紛哭喊輪到他們陷入小卡地獄。
據《NOWnews今日新聞》掌握，李多慧早在2月份就進錄音室錄製歌曲，並且特地從台灣請舞蹈老師來進行祕密培訓及舞蹈編排，如今隨著《HUSH》的消息公布，也證實了李多慧即將發行單曲，朝全方位藝人邁進。今天中午更是由拓元售票系統公布，李多慧將於4月3、4日分別在高雄Backstage Live及台北Legacy MAX進行單曲發布及粉絲見面會。
值得一提的是，販售商品中最高單價的，是印有李多慧背號82號的球衣。李多慧曾表示，自己當初來台灣就是為了促進台韓文化交流，所以特地選擇南韓國碼82作為她的背號。
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