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李多慧成BLACKPINK師妹！YG娛樂預告將發行首張單曲《HUSH》

▲南韓天團BLACKPINK所屬的YG娛樂，今日驚喜宣布將為李多慧發行單曲《HUSH》。（圖／YG娛樂官網）
▲南韓天團BLACKPINK所屬的YG娛樂，今日驚喜宣布將為李多慧發行單曲《HUSH》。（圖／YG娛樂官網）

記者張一笙／綜合報導

韓國超人氣女團BLACKPINK所屬的YG娛樂，今（16）日上午在IG上驚喜宣布，將發行李多慧首張單曲《HUSH》以及周邊，販賣商品包含專輯、宣傳小卡、立牌、簽名板、吊飾、手鍊、服飾等，還有李多慧背號82號的球衣。有粉絲們看到以後苦笑地表示：「竟輪到我進入韓國小卡地獄了！」此外，李多慧也確定在高雄、台北舉辦單曲粉絲見面會

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▲YG娛樂驚喜宣布，將發行李多慧首張個人專輯《HUSH》。（圖／翻攝自YG娛樂IG）
▲YG娛樂驚喜宣布，將發行李多慧首張個人專輯《HUSH》。（圖／翻攝自YG娛樂IG）
YG娛樂今日上午在IG上發布李多慧的單曲《HUSH》發行測試，裡面除了專輯之外，還有一系列商品販售，由於販售的每張專輯中都會有專輯附贈的人像小卡，小卡又是隨機附贈的，不少粉絲看到後紛紛哭喊輪到他們陷入小卡地獄。

▲YG娛樂也在官網上曬出不少李多慧的美照進行宣傳。（圖／翻攝自YG娛樂觀網）
▲YG娛樂也在官網上曬出不少李多慧的美照進行宣傳。（圖／YG娛樂官網）
據《NOWnews今日新聞》掌握，李多慧早在2月份就進錄音室錄製歌曲，並且特地從台灣請舞蹈老師來進行祕密培訓及舞蹈編排，如今隨著《HUSH》的消息公布，也證實了李多慧即將發行單曲，朝全方位藝人邁進。今天中午更是由拓元售票系統公布，李多慧將於4月3、4日分別在高雄Backstage Live及台北Legacy MAX進行單曲發布及粉絲見面會。

▲拓元售票系統宣布將於4月3、4日分別在高雄、台北2地舉辦3場粉絲見面會。（圖／翻攝自拓元售票系統）
▲拓元售票系統宣布將於4月3、4日分別在高雄、台北2地舉辦3場粉絲見面會。（圖／拓元售票系統）
值得一提的是，販售商品中最高單價的，是印有李多慧背號82號的球衣。李多慧曾表示，自己當初來台灣就是為了促進台韓文化交流，所以特地選擇南韓國碼82作為她的背號。

▲李多慧選擇南韓國碼82號作為背號，就是希望能夠促進台、韓文化交流。（圖／翻攝自YG娛樂官網）
▲李多慧選擇南韓國碼82號作為背號，就是希望能夠促進台、韓文化交流。（圖／YG娛樂官網）
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