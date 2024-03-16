陳美鳳關濾鏡長這樣！大V衣服一路開到底 凶狠弧度一覽無遺
演藝圈美魔女陳美鳳入行47年，35歲就演媽媽角色，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，年過花甲的她，依然從事最愛的演藝工作，最近還進軍好萊塢，首次幫動畫片配音。陳美鳳近日在臉書放上一張工作側拍照，大V服裝讓傲人曲線現形，沒有濾鏡和修片也不怕檢視。
記者楊穎軒／綜合報導
陳美鳳從澳門度假回國立刻投入工作，曝光的照片地點在攝影棚，她穿上一件亮片點綴的黑色禮服，正面V字剪裁一路往下探，G罩杯上圍線條無所遁形，周圍有化妝師小凱等造型團隊人員，正在替陳美鳳打理門面，以呈現接近完美的作品。
該張相片沒有美顏濾鏡、修圖加持，即便鏡頭從遠處拍攝，仍可見到67歲陳美鳳的膚況極佳，狀態相當好。陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
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