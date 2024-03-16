踢爆游否希一番賞詐騙！蹦闆背景公開 27歲創業：8年賺進11間房
精品代購YouTuber「蹦闆」踢爆網紅游否希夾娃娃機店的一番賞抽iPhone 15，讓粉絲花了8萬元卻抽不到iPhone，有詐騙之嫌，還花大錢包牌查核，抓包整個籤筒裡根本沒有中獎籤，讓游否希當場直呼「這件事就很玄喔！」蹦闆被不少網友視為新一代「正義」化身，好奇蹦闆背景為何？據悉，蹦闆曾自曝出生自育幼院，27歲一無所有時創業，8年賺進11間房，名下還有6~7輛車。
記者徐銘穗/綜合報導
今年36歲的蹦闆（本名：呂育銓）是伊果國外精品代購老闆，已婚並育有１子（綽號「呂布」），身上刺青與超粗金項鍊是其招牌，全身行頭都是精品，還一度把柏金包「遺忘」在游否希的夾娃娃機店裡。在本次踢爆游否希一番賞涉詐騙前，不少網友都只把他當「炫富網紅」，如今不少人卻都改觀了，感謝蹦闆幫受害人發聲。
蹦闆不吝嗇在IG、臉書等社群平台展現個人財富，去年花150萬加盟Toyz（劉偉健）的飲料店「拾汣茶屋」，在台中開分店，還說：「我覺得蠻好賺的，不出意料就會多開幾間。」
蹦闆去（2023）年6月曾在YouTube頻道分享「代購致富SOP」，表示他自己27歲時連摩托車都沒有，還有十幾、二十幾萬的負債，從零開始創業作代購，8年來名下資產光房子就有11間，汽車有6~7輛，還有難以計算的名錶，「好不好賺就靠大家自己想」。
他也分享代購致富SOP，建議新首先從買手開始做，會更清楚這行業，也知道自己適不適合做這行，上班族也可利用休假出國當買手，若是在國外工作或唸書的人更合適，「夠認真的話，做買手賺的一定比正職的高」。蹦闆說，做買手累積資金後可進階當代購，但需要學習更多知識，也要承擔更多風險。