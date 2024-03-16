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蘇丹紅多久可代謝「毒物學博士」給答案　多吃蔬果還可加速排出

▲蘇丹紅掀起台灣食安風暴，防不勝防的情況底下，毒物學博士提醒民眾要加強身體代謝，幫助毒素排出體外。（圖／翻攝SGS官網）
▲蘇丹紅掀起台灣食安風暴，防不勝防的情況底下，毒物學博士提醒民眾要加強身體代謝，幫助毒素排出體外。（圖／翻攝SGS官網）

記者周淑萍/綜合報導

蘇丹紅引發了國內食安風暴，從零食、辣椒粉、胡椒粉之後，沙茶醬、辣油、咖哩粉也被掃到。民眾根本無法防範，林口長庚醫院毒物科研究員林中英博士接受《NOWnews》採訪時表示，這次台灣受污染的為蘇丹紅3號，目前沒有資料顯示吃進人體會產生什麼反應，主要在於研究數據太少，但並不代表對人體無害，民眾依舊需要謹慎，且因為防不勝防博士建議加強代謝讓毒素排出體外。

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國內外都有發生過蘇丹紅污染食品的事件，林中英博士表示，蘇丹紅1號有較多的動物實驗，確實會分解成致癌物質，而在這次台灣受污染的為蘇丹紅3號，於大鼠的實驗上有發現「肝癌」明顯增加，但目前研究數據太少，且沒有人體實驗，所以無法佐證，她認為，經過這次的事件，未來應該會有更多針對蘇丹紅3號的動物實驗，之後可以再去驗證跟人類危害因子的相關性。

🟡約2~3天可以代謝掉

讓民眾擔憂的是，蘇丹紅無所不在，很容易就吃進肚該怎麼辦？博士表示，目前驗到有蘇丹紅的番茄醬一包劑量為18ppb，濃度算是非常低，一般正常人大約2~3天可以代謝掉，但即便劑量很低，對於敏感族群來說，長久暴露之下依舊會出現過敏反應。

▲台中市食安處稽查人員現場封存違規產品。（圖／台中市政府提供，2024.03.07）
▲政府積極查核蘇丹紅。（圖／台中市政府提供）
🟡劑量小難以肉眼辨識

至於該如何判斷是否摻有蘇丹紅？蘇丹紅是油溶性，不溶於水，天然辣椒粉則會溶於水中，但因為目前測得到的劑量都是「ppb」，為10億分率的劑量，在政府的資料解釋1ppb代表1公斤的物質中有1微克(μg)物質，也因為劑量非常的少，林中英博士認為，民眾用一小包番茄醬、辣椒醬溶解在水裡其實很難辨識出來。

🟡5件事加強代謝和預防

博士解釋，蘇丹紅是人工合成的偶氮紅色脂溶性染料，在食品中不會天然存在，而蘇丹紅最後標的器官在肝臟，意味著會對其引起最大傷害。民眾要提防但不要過度緊張，博士建議可以多做5件事來加強代謝或是預防。

📍攝取足夠的高纖維食物

📍適度運動

📍多喝水

📍減少來路不明的食物

📍以原形食物為優先

▲辣椒。（圖/pixabay）
▲為避免把毒物吃進肚，可以用天然辛香料來取代。（圖/pixabay）
🟡呼籲：政府應加強把關

此外，經過這次的事件，林中英博士拋出了心中的擔憂，之前國內外出現的是蘇丹紅1號、4號的污染，但這次台灣出現的是沒有足夠數據的蘇丹紅3號，她擔心食品廠會刻意專挑沒有毒理資料的染料，去混在食品內，因為即使被查出來，可能也因為沒有資料而無法可管。她鄭重呼籲政府應該做好把關動作，不能讓便宜的「工業原料」魚目混珠的摻雜進食品內，加強食安防護。

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