蘇丹紅多久可代謝「毒物學博士」給答案　多吃蔬果還可加速排出

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🟡約2~3天可以代謝掉
讓民眾擔憂的是，蘇丹紅無所不在，很容易就吃進肚該怎麼辦？博士表示，目前驗到有蘇丹紅的番茄醬一包劑量為18ppb，濃度算是非常低，一般正常人大約2~3天可以代謝掉，但即便劑量很低，對於敏感族群來說，長久暴露之下依舊會出現過敏反應。
🟡劑量小難以肉眼辨識
至於該如何判斷是否摻有蘇丹紅？蘇丹紅是油溶性，不溶於水，天然辣椒粉則會溶於水中，但因為目前測得到的劑量都是「ppb」，為10億分率的劑量，在政府的資料解釋1ppb代表1公斤的物質中有1微克(μg)物質，也因為劑量非常的少，林中英博士認為，民眾用一小包番茄醬、辣椒醬溶解在水裡其實很難辨識出來。
🟡5件事加強代謝和預防
博士解釋，蘇丹紅是人工合成的偶氮紅色脂溶性染料，在食品中不會天然存在，而蘇丹紅最後標的器官在肝臟，意味著會對其引起最大傷害。民眾要提防但不要過度緊張，博士建議可以多做5件事來加強代謝或是預防。
📍攝取足夠的高纖維食物
📍適度運動
📍多喝水
📍減少來路不明的食物
📍以原形食物為優先
🟡呼籲：政府應加強把關
此外，經過這次的事件，林中英博士拋出了心中的擔憂，之前國內外出現的是蘇丹紅1號、4號的污染，但這次台灣出現的是沒有足夠數據的蘇丹紅3號，她擔心食品廠會刻意專挑沒有毒理資料的染料，去混在食品內，因為即使被查出來，可能也因為沒有資料而無法可管。她鄭重呼籲政府應該做好把關動作，不能讓便宜的「工業原料」魚目混珠的摻雜進食品內，加強食安防護。