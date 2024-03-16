影／「韓國甜心」邊荷律來了！初次體驗大巨蛋、大跳江坤宇應援舞
今（16）日中職迎來首場舉辦在大巨蛋的熱身賽，上演中信兄弟、味全龍之間的「龍象大戰」。比賽開始就出現讓現場粉絲訝異的驚喜，今年宣布加盟Passions Sisters並在近日才抵台的韓籍成員邊荷律，竟然也到現場觀賽，甚至在比賽途中加入了啦啦隊的應援。
記者林之越/台北報導
這場「龍象大戰」在週六晚間5點開打，現場湧入19,898人進場觀賞球賽，大幅超越了過去熱身賽的7,068位觀眾紀錄。而雙方在賽前就公布啦啦隊陣容，Passion Sisters派出貴貴、小安、希希、曼容、Julie等，Dragon Beauties小龍女派出琪琪、馬妹、張晴、心璇、星岑等人。
不過，比賽開始不到20分鐘，中信兄弟方的應援團就告知現場球迷，其實新加盟的「韓國甜心」邊荷律也有來到現場觀看比賽。比賽途中，兄弟官方的粉絲團也發布了邊荷律首度來到大巨蛋參與應援的影片，甚至還放上她跳江坤宇應援舞蹈的片段。
影片中，邊荷律表示：「今天有很多人來到大巨蛋，可以跟大家一起應援很開心，雖然現在暫時落後，但相信後面會打回來的。」她在本月12日才抵達台灣，此次出現在球場邊讓不少兄弟球迷感到驚喜，也更加期待看到她正式加入應援的日子。
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