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謝淑薇取代搭檔Mertens登頂球后！互虧場上「0互動」　私下是好友

▲謝淑薇和Mertens的合作再添一冠，兩人在賽後受訪時也談及退休時機以及世界球后易主一事，而謝淑薇則是透露兩人在場上化學反應竹如此之好的原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇和Mertens的合作再添一冠，兩人在賽後受訪時也談及退休時機以及世界球后易主一事，而謝淑薇則是透露兩人在場上化學反應竹如此之好的原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024印地安泉公開賽女雙決戰，台灣名將謝淑薇以比利時好手Elise Mertens以6:3、6:4戰勝澳洲／捷克組合、第3種子澳洲Storm Hunter／Katerina Siniakova，拿下冠軍，謝淑薇也將在下周成為世界球后。兩人在賽後受訪時心情大好，談及退休時機以及世界球后易主一事，謝淑薇也開玩笑地透露兩人在場上化學反應能如此之好的原因。

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今天謝淑薇和Mertens在場上展現兩人的好默契，一抓到機會就完成破發，最終以直落二擊敗對手，拿下漂亮一冠。Mertens賽後受訪時表示：「我認為我們這場比賽真的很專注，能感受到彼此的想法，你也能從我們場上的表現看出，我們真的打得很不錯。」

謝淑薇登頂世界球后　Mertens展現風度祝福

謝淑薇在四強戰就已經暫時取代Mertens，登頂女雙世界第一，決賽打完後她確定在下周一重返女雙球后寶座。賽後Mertens也很有風度地恭喜謝淑薇，「重要的是如何一起贏下這些比賽和冠軍，重要的是我們的團隊合作，誰是第一、誰是第二並不重要。」

至於兩人未來還會合作多久？謝淑薇表示，她確信自己這對組合應該會一起打很長的時間，Mertens也附和道：「除非謝淑薇不打了（退役），不然我就會繼續和她合作」。至於謝淑薇何時會退休？本人表示「不知道」，只說自己受傷回來後很享受比賽，對她來說就像是在享受退休生活一樣。

▲2024印地安泉公開賽女雙決戰，台灣名將謝淑薇以比利時好手Elise Mertens以6:3、6:4奪冠，她確定登上女雙球后。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024印地安泉公開賽女雙決戰，台灣名將謝淑薇以比利時好手Elise Mertens以6:3、6:4奪冠，她確定登上女雙球后。（圖／美聯社／達志影像）
台德組合場上很互補　謝淑薇透露兩人有良好化學反應的原因

謝淑薇和Mertens場上很互補，一人擅長底線周旋，一人擅長網前調度變化，這也是讓她們有別於其他女雙組合一昧暴力底線互轟的特色。而兩人為何在場上能產生如此好的化學反應？謝淑薇對此也開玩笑地作出回應。

「不要跟我說話，不要跟我互動。」謝淑薇說完之後Mertens和主持人都哄堂大笑，Mertens也笑著回應說，自己在場上確實不會和謝淑薇傳達訊息，隨後也直言，其實自己和謝淑薇在場上、場下都是好友，兩人會一起去吃晚餐，「我們就是在一起打球時感到很開心，我想這也是很重要的一部份，因為如果你一項賽事要報單、雙打，那會有很大的壓力，很開心有她（謝淑薇）在我身邊。」

至於兩人為何決定重組？Mertens坦言是自己主動問謝淑薇的，之後謝淑薇則回覆：「喔！真的嗎？好啊！」Mertens補充說，她對於兩人再次攜手合作很有信心，今年又已拿過了大滿貫，所以很高興能夠再次合作。

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