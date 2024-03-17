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天氣預報／長袖別收！冷氣團再襲急凍4天　「跌破10度」時段曝　

▲週末天氣溫暖，中南部高溫可以達到攝氏30度，不過明天開始冷氣團報到，將一路影響至週四。（圖／記者陳明安攝）
▲週末天氣溫暖，中南部高溫可以達到攝氏30度，不過明天開始冷氣團報到，將一路影響至週四。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

今（17）日上半天天氣依舊相當舒適，全台各地陽光露臉，白天氣溫普遍可達攝氏25度以上，天氣風險分析師林孝儒提醒，下半天鋒面將會開始通過，晚間北部、東半部雲量增加，且開始有短暫陣雨，後續冷氣團南下，明（18）日開始降溫，週三、週四（3/20、3/21）清晨，西半部要留意攝氏10度以下低溫的出現。

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中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天比昨（16）日再稍微升高，北部、東半部白天高溫上升到攝氏27度左右，中南部高溫可達攝氏30度至32度，其它地區約攝氏25度至27度。台中以北、東北部雲量偏多，有零星短暫雨，但累積雨量不多，其它地區多雲到晴。

▲明顯的變冷在下週二到下週四清晨，加上輻射冷卻影響，北部低溫攝氏13度至14度，中南部攝氏15度至17度，局部地區最低溫下探攝氏11度。（圖／中央氣象署提供）
▲明天開始冷氣團影響，週三、週四清晨要留意攝氏10度以下低溫。（圖／中央氣象署提供）
林孝儒指出，今晚北部和東半部雲量將隨鋒面通過而增多，天氣轉「陰有短暫陣雨」，明後天受大陸冷氣團影響且環境水氣偏多，北部、東半部持續有短暫陣雨，中南部多雲或晴，僅山區有零星短暫雨。

明後天的氣溫則是明顯下滑，北部及東部高溫降至攝氏15至20度，低溫下探到攝氏12至14度，中南部高溫攝氏20至25度，低溫攝氏14至16度。

▲明晚到下週一鋒面受到鋒面影響，週日晚上開始有局部短暫雨發生，北部、中南部山區有零星短暫陣雨，花東地區雨勢較大。（圖／中央氣象署提供）
▲今晚鋒面通過，北部、東半部開始有局部短暫雨發生，預期將與將會一直影響至週二。（圖／中央氣象署提供）
週三、週四大陸冷氣團影響，但環境轉乾，各地晴時多雲，屆時夜晚、清晨受「輻射冷卻」影響，西部沿海空曠、近山平地或東部縱谷有攝氏10度或以下低溫發生機會。週四至週末，大陸冷氣團減弱，除了氣溫逐日回升外，天氣也較好，預期各地以晴或多雲天氣為主，僅山區或東部偶有影響偏小的降雨機會。

林孝儒總結，未來一週中，週一、週二北部及東半部為「濕冷天氣」，週三、週四才會轉乾放晴，不過還是偏冷，要到週四白天開始，氣溫才會逐漸回升，而民眾可以期待，週四至週末天氣都還算穩定。

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