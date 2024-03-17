MLB／大谷翔平夫婦連袂出席道奇晚宴畫面曝光！恩愛合照羨煞眾人
在15日抵達南韓的洛杉磯道奇隊，在昨（17）日首度進入高尺巨蛋練球。同日，道奇隊的專屬攝影師Jon Soohoo，在個人IG上發文分享了洛杉磯道奇隊成員參與晚宴時的照片，其中也看見大谷翔平、田中真美子的身影，還有張兩人微笑合照的照片，大谷翔平看起來心情也相當不錯。
記者林之越/綜合報導
透過照片可以看到，參與本場晚宴的球員穿著都較輕鬆，包含弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）還有總教頭羅伯茲（Dave Roberts）等人都出現在照片中。
不過最引人注目的，還是大谷翔平、田中真美子這對首度露面的新婚夫妻，在Jon Soohoo發布的照片中可以看到，大谷翔平穿著牛仔色的西裝外套，內搭白色襯衫，而妻子田中真美子則是穿著全白色的針織衫，兩人衣著也看似有所搭配。
除了有兩張合照之外，道奇攝影師也有發布一張大谷翔平夫婦和他人打招呼的瞬間，可以看見田中真美子非常有禮貌的半鞠躬向參與晚宴的長輩致敬，也讓人對這對夫妻檔的好感度再提升。
大谷翔平在來到南韓前，曬出與自己妻子田中真美子引發外界熱議與關注，抵達韓國仁川機場時，根據日媒《Sponichi Annex》透露，現場湧入20多家電視台與600多位粉絲來接機，其中現場更掛著「韓國大谷粉絲俱樂部」為大谷翔平訂製的海報。
道奇隊將在今（17）日和韓職的培證英雄隊進行一場友誼賽，大谷翔平預計會擔任第二棒指定打擊，重要的是，他們將在20日和聖地牙哥教士隊進行大聯盟的海外開幕戰。
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