大谷翔平老婆終於曝光！妻子外型像戶田惠梨香　情人節公開放閃

大谷翔平夫婦抵達韓國！現場湧入600多位粉絲、20多家電視台接機

▲大谷翔平夫婦抵達韓國，日媒報導現場湧入600多位粉絲、20多家電視台接機。（圖／美聯社／達志影像)
▲大谷翔平夫婦抵達韓國，日媒報導現場湧入600多位粉絲、20多家電視台接機。（圖／美聯社／達志影像)

記者張志宇／綜合報導

洛杉磯道奇為了下周20日與21日的海外開幕戰，在昨（14）日出發前往韓國，其中道奇陣中「二刀流」大谷翔平則在登機前，曬出與自己妻子田中真美子引發外界熱議與關注，大谷翔平也在今（15）日抵達韓國仁川機場後，在自己的社媒IG限時動態上，曬出順利抵達韓國的照片。此外日媒《Sponichi Annex》更是透露，目前已經有多達20多家電視台與600多位粉絲來接機。

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大谷翔平在出發前，先是在個人Instagram上曬出，道奇隊全員正準備搭機前往首爾比賽，包含大谷翔平本人、妻子田中真美子還有翻譯水原一平夫婦，以及山本由伸和他的翻譯等人一起合影，並用韓文寫下「等不及了！」

▲大谷翔平夫婦抵達韓國，日媒報導現場湧入600多位粉絲、20多家電視台接機。（圖／美聯社／達志影像)
▲大谷翔平夫婦抵達韓國，日媒報導現場湧入600多位粉絲、20多家電視台接機。（圖／美聯社／達志影像)
「二刀流」大谷翔平則在安全抵達仁川機場後，馬上更新自己的IG，並拍下抵達韓國的照片，告訴球迷安全抵達韓國，日媒《Sponichi Annex》更是透露，在仁川機場現場湧入20多家電視台與600多位粉絲來接機，其中現場更掛著「韓國大谷粉絲俱樂部」為大谷翔平訂製的海報。

▲「二刀流」大谷翔平在抵達仁川機場後，馬上更新自己的IG，告訴球迷自己安全抵達韓國。（圖／翻攝自大谷翔平IG）
▲「二刀流」大谷翔平在抵達仁川機場後，馬上更新自己的IG，告訴球迷自己安全抵達韓國。（圖／翻攝自大谷翔平IG）
值得一提，根據日本媒體《NEWS postseven》的報導指出，道奇隊此次熱身賽的對手，教士隊在今（15）日稍早已經抵達韓國，在當時僅有10多台電視台與300多名粉絲來接機，所以可見大谷翔平與道奇在韓國的人氣並非一般。

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