惠利自稱「柳俊烈頭號粉絲」狂示愛 《請回答1988》狗善CP留遺憾
37歲韓國百想影帝柳俊烈認愛女神韓韶禧，讓一向支持他與惠利的「狗善CP」粉絲心碎。柳俊烈、惠利主演韓劇《請回答1988》2個要角「狗煥」、「德善」而假戲真做，非常低調的相戀7年，被視為有機會走進婚姻的一對，如今搞出前後任互撕的鬧劇，使得這段童話般的戀情徹底爛尾。
記者羅凌筠／綜合報導
《請回答1988》在2015年播出造成轟動，劇中柳俊烈因為猶豫、膽小，錯過向惠利表白的機會，拱手把暗戀對象推向朋友朴寶劍，「狗善CP」象徵的是一段遺憾的愛情，而惠利戲外與柳俊烈在一起，被形容是「電視劇中失敗的愛情，在現實中實現了」，許多粉絲投射自己對理想愛情的期待，堅信他們能天長地久。
事實上柳俊烈、惠利7年來一向低調，即使《請回答1988》劇組聚會，兩人也會站遠遠避嫌，不過每當被問到交往的狀況，兩人都說「好好地交往著」，只能從粉絲目擊到的約會照片，一窺這對情侶甜蜜的身影。罕見的是柳俊烈36歲生日時，惠利本人殺到柳俊烈的《金錢遊戲》劇組探班，以「俊烈頭號粉絲」的身分送上應援餐車，工作人員上傳惠利合照，註明是「惠利男友」拍的，甜蜜互動羨煞旁人。
不過愛情再甜終究敵不過七年之癢，柳俊烈、惠利去年11月宣布分手，今年柳俊烈被目擊與韓韶禧遊夏威夷，戀情甚囂塵上，對此，惠利曬出夏威夷的照片暗酸「真有趣」，韓韶禧反嗆「我也覺得很有趣」，隨後承認她是2024年初和柳俊烈在一起，從沒當過小三，柳俊烈站在保護韓韶禧的角度，發聲明表示和惠利分手之後才結新歡。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道