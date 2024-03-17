HBL／黃萬隆退休留遺憾！林現惟狂打鐵 東泰75：68松山、奪季軍
112學年HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰，最強黑馬東泰高中後來居上，本土一哥傅宥翔轟下29分、11籃板，外籍生韓得勝斬獲19分、19籃板，土洋聯手率隊75：68擊敗松山高中，奪下季軍，寫下隊史最佳成績。
記者廖聿偉/台北報導
松山高中曾在97-99學年度完成三連霸，也是史上唯一，但自106學年度二連霸後，球隊進入重建期，一直到去年才重返四強，拿下季軍；本學年度則退後一名，以第4名作收。而主將林現惟全場9投1中，包括三分球5-0，僅拿下2分，高中生涯告別秀表現不理想。
鐵血教頭黃萬隆本學年度宣布退休，此役可能是他最後一次坐在松山板凳席，大學長胡瓏貿也到場力挺，還在中場休息活動投進「Logo Shot」，嘗試第2次就出手命中，連恩師黃萬隆也起立鼓掌。
季軍戰雙方形成拉鋸戰，松山一哥林現惟上半場完全熄火，得分掛零，所幸隊友分擔攻勢，松山半場取得1分小幅領先。
前一天四強賽，松山高中第三節崩盤，此役又在此節陷入亂流，所幸林現惟甦用一記灌籃，提振士氣，雙方4分差距進入決勝節。
林現惟表現荒腔走板，末節多次出手都落空，東泰拉出一波13：4的猛攻，領先達到雙位數，勝負底定。即使松山高中臨去秋波，連續投進2個三分球，但大勢已去，黃萬隆告別戰留下小遺憾。
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