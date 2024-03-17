HBL冠軍戰、季軍戰完整報導　光復、南山爭雄！北一女拚第二冠　

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12年後兩隊再戰，雙方隊史二度在冠軍賽碰頭，但地點改為小巨蛋，輸贏難料。本季兩隊只在八強賽遭遇，北一女73：56勝出，7連勝第1種子攻蛋， 97學年普門拿首冠的金牌軍成員李宜瑄，回母校接掌兵符第三年，她說：「北一女迄今全勝，各方看好，她們肯定想拿冠軍，但有贏球的壓力，反之，我們平常心，且享受比賽，沒有包袱，這是利多，希望無論輸贏，都能笑著離開小巨蛋。」
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HBL男子冠軍賽 南山連三年尬光復
冠軍賽由南山高中與衛冕軍光復爭王座 ，也是110學年起雙方連3季在冠軍賽對決。前兩季光復都贏南山，南山的隊史第8冠，從109學年冠軍賽被泰山逆襲後，已連3季擦身而過，對今再與光復攤牌，南山教練楊宜峰說：「HBL向來充變數，此戰壓力在光復，他們肯定想三連霸，我們連輸兩年後，當然想扳回，但包括我本人，全隊都平常心，尤其沒有包袱，結果很難說。」
雙方本季唯一交手是八強賽首役，南山74：71險勝，但已時隔快兩個月，僅供參考。楊宜峰說，各隊都有12人，冠軍賽誰會跳出難料，像四強賽南山徐宇正就是奇兵，期盼冠軍賽再有球員挺身而出。
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🏀3月17日（星期日）完整賽程
🥉季軍賽
10:00 金甌女中66 : 77陽明高中 🥉陽明高中
12:00 東泰高中 VS 松山高中
🥇冠軍賽
16:00 北一女中 VS 普門中學
18:00 南山高中 VS 光復高中