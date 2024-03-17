LOL／PCS春季季後賽開打！「最新戰積、賽程、賽制、隊伍」一次看

HBL冠軍戰、季軍戰完整報導　光復、南山爭雄！北一女拚第二冠　

▲光復高中林恩宇末節連得8分，帶領光復高中以77:62拿下勝利，闖進冠軍戰，3連霸只差一步。（圖／高中體總提供）
▲光復高中林恩宇末節連得8分，帶領光復高中以77:62拿下勝利，闖進冠軍戰，3連霸只差一步。（圖／高中體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度HBL高中籃球聯賽今(17)日上演最後高潮，上午女、男子組季軍賽先展開。下午4點由北一女、普門中學角逐女子冠軍，晚間6點，衛冕軍光復高中與最強亞軍南山高中對決，一爭冠軍榮耀。

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▲北一女中前鋒米靖恩攻下10分8籃板3助攻3抄截，冠軍賽將是關鍵人物。（圖／高中體總提供）
▲北一女中前鋒米靖恩攻下10分8籃板3助攻3抄截，冠軍賽將是關鍵人物。（圖／高中體總提供）
女子冠軍戰精彩可期，回顧100學年在臺大體育館的冠軍賽，普門一路壓著「小綠綠」打，但第四節最後26秒被北一女張宇涵飆進幸運打板三分球，硬是逼進延長賽且大逆轉，隊史首冠，普門煮熟鴨子飛掉，屈居第二、淚灑球場。

12年後兩隊再戰，雙方隊史二度在冠軍賽碰頭，但地點改為小巨蛋，輸贏難料。本季兩隊只在八強賽遭遇，北一女73：56勝出，7連勝第1種子攻蛋， 97學年普門拿首冠的金牌軍成員李宜瑄，回母校接掌兵符第三年，她說：「北一女迄今全勝，各方看好，她們肯定想拿冠軍，但有贏球的壓力，反之，我們平常心，且享受比賽，沒有包袱，這是利多，希望無論輸贏，都能笑著離開小巨蛋。」

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▲HBL 17日最後一天賽程，男子組將由松山高中和東泰高中爭奪季軍，南山高中和光復高中爭冠軍；女子組陽明高中和金甌女中爭奪季軍，北一女中和普門中學爭冠軍。（圖／高中體總提供）
▲HBL 17日最後一天賽程，男子組將由松山高中和東泰高中爭奪季軍，南山高中和光復高中爭冠軍；女子組陽明高中和金甌女中爭奪季軍，北一女中和普門中學爭冠軍。（圖／高中體總提供）
HBL男子冠軍賽　南山連三年尬光復

冠軍賽由南山高中與衛冕軍光復爭王座 ，也是110學年起雙方連3季在冠軍賽對決。前兩季光復都贏南山，南山的隊史第8冠，從109學年冠軍賽被泰山逆襲後，已連3季擦身而過，對今再與光復攤牌，南山教練楊宜峰說：「HBL向來充變數，此戰壓力在光復，他們肯定想三連霸，我們連輸兩年後，當然想扳回，但包括我本人，全隊都平常心，尤其沒有包袱，結果很難說。」

雙方本季唯一交手是八強賽首役，南山74：71險勝，但已時隔快兩個月，僅供參考。楊宜峰說，各隊都有12人，冠軍賽誰會跳出難料，像四強賽南山徐宇正就是奇兵，期盼冠軍賽再有球員挺身而出。

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▲HBL 17日最後一天賽程，男子組將由松山高中和東泰高中爭奪季軍，南山高中和光復高中爭冠軍；女子組陽明高中和金甌女中爭奪季軍，北一女中和普門中學爭冠軍。（圖／高中體總提供）
▲HBL 17日最後一天賽程，男子組將由松山高中和東泰高中爭奪季軍，南山高中和光復高中爭冠軍；女子組陽明高中和金甌女中爭奪季軍，北一女中和普門中學爭冠軍。（圖／高中體總提供）
🏀3月17日（星期日）完整賽程

🥉季軍賽

10:00 金甌女中66 : 77陽明高中  🥉陽明高中

12:00 東泰高中 VS 松山高中


🥇冠軍賽

16:00 北一女中 VS 普門中學

18:00 南山高中 VS 光復高中

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