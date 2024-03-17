LOL／PCS春季季後賽開打！「最新戰積、賽程、賽制、隊伍」一次看

路易莎隔壁阿伯在做演講PPT！妹子一搜傻眼：竟是華碩全球副總裁

▲路易莎臥虎藏龍，有網友發現身旁正在做演講PPT的「阿伯」，竟然是華碩電腦全球副總裁。（圖／記者黃韻文攝）
▲路易莎臥虎藏龍，有網友發現身旁正在做演講PPT的「阿伯」，竟然是華碩電腦全球副總裁。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

高手真的都在民間！有年輕妹子到路易莎消費，無意中看到，坐在身旁一起喝著平價咖啡的「阿伯」，正在製作演講用的簡報PPT，沒想到職稱竟是「現任華碩電腦全球副總裁」，Google照片後赫然發現就是本人，讓她原地驚呆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
女網友在社群平台Threads發文，讚嘆台北真的是「厲害的地方」，厲害到你旁邊隨便一個路人都可能超級了不起，貼文寫道：「剛剛在路易莎用電腦，旁邊的阿伯在做演講的PPT，我不是故意看到的，但我瞄到他寫現任華碩電腦全球副總裁，直接驚呆」。妹子提到，後來去搜尋發現真的是本人，「台北真的是太酷了，我真的輸爛」。該名網友所指的華碩副總裁，正是現年59歲的林宗樑。

▲林宗樑提到，ZenFone 6上市的預估需求已超出華碩當初預期的3倍，華碩有信心在高階手機市場中拿到前三名的成績。 （圖／記者劉士成攝）
▲華碩電腦全球副總裁林宗樑。 （圖／NOWnews資料照片）
貼文立刻引起熱議，有如NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳逛夜市的效應，眾人驚呼：「現在我們和華碩電腦全球副總裁終於有個共通點—會去路易莎」、「我跟華碩全球副總裁喝同一家咖啡」、「沒想到副總裁簡報還自己做」、「我爸在華碩上班，他說他有一部份簡報真的都是自己做的」、「為什麼人家職位那麼高簡報都自己做，我們長官都叫下面的人做還意見一大堆。」

偶遇華碩高層的貼文意外引起廣大迴響，原PO解釋，由於當時是坐在路易莎大桌，對方就在他的隔壁，因此很容易就看到對方螢幕內容，並不是刻意偷看對方電腦文件，且只看到頭銜，就沒再細看簡報內容，而原PO稍早也刪除了Threads貼文。

事實上，部份路易莎門市會有長方形大桌，確實都是並肩而坐，且座位間隔十分擁擠，都不用稍微偏頭，只要眼球一動，左右方使用筆電的消費者，螢幕畫面確實都在視線範圍內，不用「偷看」也會不小心看到。《NOWnews》亦同步向華碩電腦求證，不過至截稿出版前暫未獲得回應。

▲路易莎、咖啡廳。（圖／記者黃韻文攝）
▲路易莎大長桌配有插座，是筆電族的最愛，但座位之間距離也較擁擠。（圖／記者黃韻文攝）

NET紅標商品「5件4折」！襪子17元、帆布鞋143元眾瘋搶：店員惡夢

本周咖啡優惠！7-11咖啡「第2杯1元」　可可歐蕾、青梅冰茶買1送1

到全家結帳傻眼！抬頭見螢幕「滿滿自己」　3萬人朝聖：小七來借

摩斯紅茶「買30送30」！星巴克「買一送一」　路易莎第二杯半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞