路易莎隔壁阿伯在做演講PPT！妹子一搜傻眼：竟是華碩全球副總裁
高手真的都在民間！有年輕妹子到路易莎消費，無意中看到，坐在身旁一起喝著平價咖啡的「阿伯」，正在製作演講用的簡報PPT，沒想到職稱竟是「現任華碩電腦全球副總裁」，Google照片後赫然發現就是本人，讓她原地驚呆。
記者黃韻文／綜合報導
女網友在社群平台Threads發文，讚嘆台北真的是「厲害的地方」，厲害到你旁邊隨便一個路人都可能超級了不起，貼文寫道：「剛剛在路易莎用電腦，旁邊的阿伯在做演講的PPT，我不是故意看到的，但我瞄到他寫現任華碩電腦全球副總裁，直接驚呆」。妹子提到，後來去搜尋發現真的是本人，「台北真的是太酷了，我真的輸爛」。該名網友所指的華碩副總裁，正是現年59歲的林宗樑。
貼文立刻引起熱議，有如NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳逛夜市的效應，眾人驚呼：「現在我們和華碩電腦全球副總裁終於有個共通點—會去路易莎」、「我跟華碩全球副總裁喝同一家咖啡」、「沒想到副總裁簡報還自己做」、「我爸在華碩上班，他說他有一部份簡報真的都是自己做的」、「為什麼人家職位那麼高簡報都自己做，我們長官都叫下面的人做還意見一大堆。」
偶遇華碩高層的貼文意外引起廣大迴響，原PO解釋，由於當時是坐在路易莎大桌，對方就在他的隔壁，因此很容易就看到對方螢幕內容，並不是刻意偷看對方電腦文件，且只看到頭銜，就沒再細看簡報內容，而原PO稍早也刪除了Threads貼文。
事實上，部份路易莎門市會有長方形大桌，確實都是並肩而坐，且座位間隔十分擁擠，都不用稍微偏頭，只要眼球一動，左右方使用筆電的消費者，螢幕畫面確實都在視線範圍內，不用「偷看」也會不小心看到。《NOWnews》亦同步向華碩電腦求證，不過至截稿出版前暫未獲得回應。