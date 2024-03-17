房市／支持地方創生！台灣地方創生基金會攜手LINE 啟動數位計畫
台灣地方創生基金會3月12日攜手LINE台灣舉辦「地方數位品牌永續發展工作坊」啟動「LINE數位創生計畫」，本次計畫利用「LINE官方帳號 資費補助方案及行銷資源」、「智策慧品牌輔導補助方案」與「地方創生工作坊」，推動基金會平台夥伴思考數位轉型，以數位導入地方創生，協助地創團隊更有效率的推廣在地特色，並以搭配ESG、品牌永續的概念推廣品牌，藉數位力長久經營。
家庭消費中心／綜合報導
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示：地方創生的核心是「產業」，目標要創造更多關係人口，活絡地方發展；疫情期間觀察活下來的團隊，關鍵不是因為資金充足，而是做了兩件重要的事，那就是「數位轉型」、「人才培育」，透過數位轉型，店家嘗試用直播、線上販售，觸及更多客群，業績反而比疫情前更好。過去基金會除了推動Pinkoi地方創生主題館開館，亦邀請業界許多專業人士來分享如何提升數位能力，今年可以攜手LINE台灣推出「LINE數位創生計畫」，期待可以為全台灣的地方創生團隊帶來更多地方品牌的能見度。
第一屆「地方數位品牌永續發展工作坊」共分成兩天課程辦理，邀請了食農永續、創新服務、LINE官方帳號、LINE熱點與品牌策略領域的專家、講師，來與32個地方團隊分享以及實作，讓各位夥伴對於地創永續與品牌數位轉型有更深的了解。而地方團隊經工作坊培訓後即獲得「LINE數位創生計畫」的全方位補助方案，可享有全年12個月LINE官方帳號月費減免、品牌輔導補助課程。
地方創生近年已成為顯學，期待全台的地方品牌能透過數位力帶動產業發展，幫助地方永續發展。2021年在信義房屋的支持下，被譽為「台灣創生教母」的前國發會主委陳美伶成立第一個全國性的「台灣地方創生基金會」，目標將基金會打造成資源媒合的平台。
擔任起公私協力的角色，整合與對接資源，為創生團隊有效解決問題、彼此交流成長。2021年在信義房屋的支持下，攜手「台灣地方創生教母」陳美伶成立第一個全國性的「台灣地方創生基金會」，目標將基金會打造成資源媒合的平台。擔任起公私協力的角色，整合與對接資源，為創生團隊有效解決問題、彼此交流成長。