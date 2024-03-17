房市／一表看2024桃園房市！信義房屋：「4推案熱區」可望成亮點

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通勤部分，桃園捷運綠線、鐵路地下化（捷運紅線）都在如火如荼建設中，去年也多了基北北桃1200元通勤月票啟用，對雙北通勤族是一大利多；工作部分，桃園一向是電子零組件製造業、光電等產業重鎮，根據官方統計，全國500大製造業在桃園設廠者就超過200家、連續9年工業產值全台第一，也具備航空城區位優勢，工作機會帶來強勁自住需求。
就學部分，桃園市中壢區目前已有6所大專院校，是全台大學密度最高的行政區，在產業發展加持下，還有多所大學打算前進桃園市籌設分校或相關據點，成為房市發展長期利多；而在六都之中最低的房貸負擔率，也讓購屋族居住在桃園的壓力稍輕。
延續去年的房市發展重點，王憲正分析，因北台灣整體房價持續維持高檔，基期相對低的區域會成為今年建商推案動能較強的地方，而桃園同時有捷運綠線等軌道建設、航空城與龍科二期等產業園區話題，後市可期，故今年推案量可望創高，連帶讓中古屋市場受到關注。
王憲正進一步觀察，今年桃園推案熱區有四，首先還是話題、建設最多的青埔，上半年推案總銷就上看500億，以及蛋黃區桃園區周邊幾個重劃區，如小檜溪、中路重劃區等，這兩處新案單總價將最高；位於龜山區的A7重劃區，以及即將新興開發、位於中壢區的A20重劃區，因地點較為蛋白區，且機能尚在發展中，故房價預計相對親民，將成首購族首選。
王憲正表示，在大量新案帶動下，對於桃園區中古屋市場也有一定幫助。對買方而言，選擇性較多，可依據個人預算、室內空間需求、對商圈與學區成熟度的需求等選擇新屋或中古屋；對賣方而言，新案推出可能帶動中古屋行情，若房價保值甚至增值，更方便屋主做換屋相關規劃。而無論是買屋或賣屋需求，有鑑於桃園重大建設多、且多數都還在發展中，未來性都值得期待。