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LINE Pay用戶小心！超逼真簡訊「一點就上鉤」　最新詐騙手法曝光

▲LINE是台灣人最常使用的社交通訊軟體，近期卻有自稱LINE Pay客服專線的詐騙簡訊，受害者只要一點擊網址就迅速上鉤。（圖／記者陳明中攝）
▲LINE是台灣人最常使用的社交通訊軟體，近期卻有自稱LINE Pay客服專線的詐騙簡訊，受害者只要一點擊網址就迅速上鉤。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

近幾年詐騙犯罪事件越來越猖獗，甚至普遍滲入社會大眾的生活中。近日臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，有人收到自稱LINE Pay客服專線的詐騙簡訊，裡頭會附上真實的客服電話及假的詐騙網址，受害者只要一點擊網址就迅速上鉤了，提醒大家要多注意以假亂真的詐騙訊息。 

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臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日發文提醒，近期有人收到自稱LINE Pay客服專線的簡訊，對方會發一則造假真實客服電話的簡訊，並在簡訊內附上真實客服電話增加受害者信任，抓準許多人查證確認電話號碼是真的之後，未必會真的再打電話確認，最後騙人點擊有問題網址，「然後就上鉤了⋯」 

▲有人收到自稱LINE Pay客服專線的詐騙簡訊，裡頭會附上真實的客服電話及假的詐騙網址，受害者只要一點擊網址就迅速上鉤了。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲有人收到自稱LINE Pay客服專線的詐騙簡訊，裡頭會附上真實的客服電話及假的詐騙網址，受害者只要一點擊網址就迅速上鉤了。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
從粉專PO出的照片可以看到，簡訊內容以「偵測到您的LINE Pay帳戶登入環境異常，您可以線上解除異常狀態」為由，並附上假的網址，還恐嚇若48小時內沒解決異常，就會暫停使用者帳戶。粉專小編提醒大家，多注意這種以假亂真詐騙訊息，以免上當受騙。 

對此，LINE也發布公告提醒，近期發現有不法分子假冒LINE Pay名義引誘您點選不明惡意連結，藉以獲取您的個人資訊，有鑒於網路詐騙案件頻傳，提醒您應注意以下事項，以維護您的權益及LINE、LINE Pay、iPASS MONEY帳戶安全： 

1. 請勿點擊不明來歷的程式、訊息、Email、簡訊，或您不認識的人提供的連結。 

2. 使用LINE及LINE Pay前，請確認您是直接於App Store或Google Play下載。 

3. 若收到以LINE Pay名義發出的Email且含有連結網址，請先確認您有是否該封Email內容中所述的操作，並檢查寄件者的Email網域是否為@linecorp.com，如有疑問請與LINE Pay客服中心聯繫。 

4. 如您已誤點可疑連結，建議您儘速更換LINE、LINE Pay、iPASS MONEY帳戶及其他金融商品(例如：網路銀行)的密碼，並以掃毒軟體掃描手機。 

▲LINE Pay。(圖／官方提供)
▲LINE也發布公告提醒，有不法分子假冒LINE Pay名義引誘民眾點選不明惡意連結，要小心上當受騙。(圖／官方提供)

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